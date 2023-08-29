WBA оценила скандальный удар Дюбуа в поединке с Усиком

Об этом говорится в официальном заявлении WBA.

"Александр Усик остается чемпионом Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе после победы над Даниэлем Дюбуа техническим нокаутом в девяти раундах в эту субботу на "Стадионе Вроцлав", Польша", - говорится в сообщении.

Там отметили, что Усик во второй раз сохранил свой черно-золотой пояс, пояса WBO и IBF после великолепного поединка, в котором он работал с умом и точностью, чтобы добиться победы.

"Усик показывал хороший бокс, полагался на джеб и работу ног, чтобы доминировать над Дюбуа, который не облегчил ему этот вечер и пошел лицом к лицу с чемпионом, но, в конце концов, не смог достичь своей цели", - добавляют в WBA.

Кроме того, в Ассоциации отметили, что зона, в которую попал Дюбуа, вызвала споры о законности удара. Однако рефери принял решение, что удар пришелся в зону ниже пояса, и дал Усику необходимое время для восстановления, чтобы продолжить бой.

Так, получив непозволительный удар, украинец изменил позицию и начал действовать немного агрессивнее, чтобы совершить два нокдауна в бою и одержать победу в девятом раунде.

"Победа стала 21-й в профессиональной карьере Усика, на счету которого 14 нокаутов. Тем временем у Дюбуа сейчас 19 побед, 2 поражения и 18 нокаутов", - подытожили во Всемирной боксерской ассоциации.

Победа Усика над Дюбуа

В ночь с 26 на 27 августа в польском Вроцлаве украинский боксер Александр Усик провел бой против британца Даниэля Дюбуа.

Один из ключевых моментов боя произошел в 5-м раунде. Даниэль Дюбуа грязно пробил ниже пояса Александра Усика. В результате украинец не удержался на ногах. Рефери остановил бой из-за грязного приема британца и дал украинцу несколько минут, чтобы прийти в сознание.

В конце 8-го раунда Усик выдал серию мощных ударов и отправил Дюбуа в нокдаун. Британец встал на колено. В 9-м раунде Усик снова заставил Дюбуа присесть.

Рефери досрочно завершил сражение победой Усика техническим нокаутом.

Впоследствии стало известно, что британский боксер Даниэль Дюбуа и его команда займутся обжалованием результатов поединка с Александром Усиком. Ведь сам Дюбуа не считает, что был удар ниже пояса, его поддерживает и промоутер.

Сам Усик прокомментировал удар британского боксера: "Многие говорят, что удар был "легальным"? Готов с ним (Дюбуа, - ред.) драться завтра. Реванш, уличная драка. Я готов. Завтра, даже прямо сейчас. На голых кулаках. Без ног, только на руках. Нельзя людей бить в пах. Бокс - это спорт джентльменов, а не уличная драка".

Кроме того, тренер британского боксера Даниэля Дюбуа Дон Чарльз подверг критике украинца Александра Усика после поединка и обвинил в нечестной победе.

Хронологию поединка можно прочитать по ссылке .