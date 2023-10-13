WBA отреагировала на апелляцию Дюбуа по результату боя с Усиком

Об этом сообщает официальный сайт WBA.

Всемирная боксерская ассоциация после подробного изучения апелляции постановила, что результат боя, в котором Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в 9-м раунде, остается в силе.

WBA направила дело в Международную официальную комиссию, которая установила, что не было четких и убедительных доказательств того, что решение рефери боя было ошибочным.

Победа Усика над Дюбуа и удар ниже пояса

26 августа в польском Вроцлаве Александр Усик провел бой против Даниэля Дюбуа за звание чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Один из ключевых моментов боя произошел в 5 раунде. Британец пробил Усику ниже пояса. В результате украинец не удержался на ногах. Рефери остановил бой из-за грязного приема британца и дал украинцу несколько минут, чтобы прийти в себя.

В конце 8 раунда Усик выдал серию мощных ударов и отправил Дюбуа в нокдаун. Британец встал на колено. В 9-м раунде Усик снова заставил Дюбуа "присесть". Рефери досрочно завершил сражение победой Усика техническим нокаутом.

Впоследствии стало известно, что Даниэль Дюбуа и его команда займутся обжалованием результатов поединка с Александром Усиком. Британец считает, что в 5 раунде нанес удар по правилам и судья должен был зафиксировать его победу нокаутом.

29 августа WBA подтвердила победу Александра Усика в поединке с Даниэлем Дюбуа и поддержала решение судьи о скандальном ударе британца ниже пояса.

4 сентября Дюбуа подал апелляцию на исход поединка против Усика.

С хронологией поединка можно ознакомиться по ссылке.