Об этом написал президент Всемирной боксерской ассоциации Гильберто Мендоса в twitter .

По его словам, если украинец не заключит контракт с Тайсоном Фьюри до 1 апреля, он должен начать переговоры о поединке с обязательным претендентом на титул WBA Даниэлем Дюбуа из Великобритании.

"Конечный срок для получения подписанных контрактов – 1 апреля. В противном случае будут назначены обязательные переговоры по бою против Дюбуа", - написал Мендоса.

Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).