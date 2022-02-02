WBA назначила турнир претендентов за право сражаться за титул Усика
WBA назначила два отборочных поединка за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира, которым владеет украинец Александр Усик
Об этом сообщает vRINGe.com .
WBA (Всемирная боксерская ассоциация) заставила "регулярного" чемпиона мира Тревора Брайана встретиться с Дэниелем Дюбуа из Великобритании. В другом "полуфинале" сразятся финн Роберт Хелениус и британец Хьюи Фьюри, которые в рейтинге организации занимают третье и четвертое места соответственно.
Ожидается, что победители этих боев встретятся в поединке за статус обязательного претендента на "полноценный" титул чемпиона мира WBA, которым владеет Александр Усик.
Украинцу также принадлежат пояса WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации). Весной ему предстоит встретиться в реванше с британцем Энтони Джошуа, у которого он отобрал титулы в октябре 2021 года.
- Напомним, 1 февраля промоутер Александр Красюк, представляющий интересы Александра Усика, заявил, что второй бой украинца против Энтони Джошуа состоится в конце весны – начале лета 2022 года.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.24
Покупка 28.24Продажа 28.54
-
EUR
Покупка 31.74Продажа 32.2
- Актуальное
- Важное