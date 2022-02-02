WBA назначила турнир претендентов за право сражаться за титул Усика

Об этом сообщает vRINGe.com .

WBA (Всемирная боксерская ассоциация) заставила "регулярного" чемпиона мира Тревора Брайана встретиться с Дэниелем Дюбуа из Великобритании. В другом "полуфинале" сразятся финн Роберт Хелениус и британец Хьюи Фьюри, которые в рейтинге организации занимают третье и четвертое места соответственно.

Ожидается, что победители этих боев встретятся в поединке за статус обязательного претендента на "полноценный" титул чемпиона мира WBA, которым владеет Александр Усик.

Украинцу также принадлежат пояса WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации). Весной ему предстоит встретиться в реванше с британцем Энтони Джошуа, у которого он отобрал титулы в октябре 2021 года.