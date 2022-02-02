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WBA назначила турнир претендентов за право сражаться за титул Усика

2 февраля, 2022 среда
08:36
Спорт

WBA назначила два отборочных поединка за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира, которым владеет украинец Александр Усик

Об этом сообщает vRINGe.com .

WBA (Всемирная боксерская ассоциация) заставила "регулярного" чемпиона мира Тревора Брайана встретиться с Дэниелем Дюбуа из Великобритании. В другом "полуфинале" сразятся финн Роберт Хелениус и британец Хьюи Фьюри, которые в рейтинге организации занимают третье и четвертое места соответственно.

Ожидается, что победители этих боев встретятся в поединке за статус обязательного претендента на "полноценный" титул чемпиона мира WBA, которым владеет Александр Усик.

Украинцу также принадлежат пояса WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации). Весной ему предстоит встретиться в реванше с британцем Энтони Джошуа, у которого он отобрал титулы в октябре 2021 года.

  • Напомним, 1 февраля промоутер Александр Красюк, представляющий интересы Александра Усика, заявил, что второй бой украинца против Энтони Джошуа состоится в конце весны – начале лета 2022 года.
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Бокс
Энтони Джошуа
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