WBA изолировала Россию от мирового бокса: в РФ не будут проводить бои, а боксеров убрали из рейтингов

Об этом сообщает официальный сайт WBA.



В понедельник, 28 февраля, Всемирная боксерская ассоциация провела заседание правления, на котором единогласно были одобрены санкции в отношении России и Белоруссии.



WBA исключит российских и белорусских боксеров из будущих рейтинговых списков. Мера временная и ее будут пересматривать каждый месяц. Действующие чемпионы мира или регионов сохранят свой статус, и это также будет проверено соответствующим комитетом.



WBA не будет санкционировать мировые и региональные поединки России.



Российским и белорусским официальным лицам запрещено участвовать в боях чемпионатов мира и региональных чемпионатов.



Российские боксеры не будут допущены на ринг со своим флагом, не будет звучать гимн и не будет названа страна. В отношении промоутеров или команд российских боксеров, нарушивших это положение, могут быть применены дополнительные санкции.



WBA оставляет за собой право исключать из своего рейтинга выступающих за войну боксеров.



Все менеджеры, промоутеры, тренеры, входящие во Всемирную боксерскую ассоциацию, будут по мере своих возможностей искать механизмы посредничества для мира.



WBA начнет кампанию по миру.



Отмечается, что все санкции носят временный характер и вступают в силу немедленно, то есть с 28 февраля. Эти меры могут усиливаться или останавливаться по мере развития ситуации.



Все мері также применяются и к Беларуси.

ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех еврокубков, а сборную России - от любых международных соревнований.

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