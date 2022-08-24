Об этом сообщает Washington Post .

По словам Алексея Резникова, через два дня после начала полномасштабного вторжения, 26 февраля, он разговаривал с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным, который передал ему ультиматум от главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу с предложением капитулировать.

"Если Украина подпишет акт о капитуляции, то вторжение прекратится", – сказал Хренин.

"Я готов принять капитуляцию с российской стороны" – ответил Резников.

Министр обороны Украины добавил, что разговаривал с Хрениным и накануне начала агрессии 22 февраля и получил заверение, что нападения с Беларуси не будет.

"Дал слово офицера, но он оказался лжецом", - констатировал Резников.

22 августа секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что за несколько дней до начала полномасштабной агрессии РФ военное руководство Беларуси гарантировало , что россияне не нападут на Украину с ее территории.

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