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Wasatch Group присоединится к строительству модульного жилья в Киевской области

30 июня, 2023 пятница
20:37
Общество

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором Wasatch Group Деллом Лоем Хансеном и поблагодарил за помощь украинцам

Об этом сообщил Владимир Зеленский в telegram.

"Встретился с американским бизнесменом и меценатом, основателем и исполнительным директором Wasatch Group Деллом Лоем Хансеном", - сообщил Зеленский.

Он отметил, что во время встречи они подробно обсудили проекты, которые помогут украинцам поскорее вернуться к нормальной жизни.

"Wasatch Group в партнерстве с благотворительной организацией To Ukraine With Love планирует в 2023-2024 годах построить в Украине, в Киевской области, 600 полностью меблированных модульных домов для людей, чей дом был разрушен войной", - заявил Зеленский.

Как отмечает Хансен, этот городок сможет заменить несколько детских домов семейного типа, разрушенных во время войны.

"Мы знаем, что более 100 таких заведений были разрушены, и вопрос их восстановления занимает первая леди Украины Елена Зеленская", - добавил он.

Зеленский также поблагодарил Хансена за помощь украинцам, ведь с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он является активным участником благотворительных проектов в поддержку нашей страны.

"Я знаю, что вы реализуете очень важные проекты для поддержки наших людей. Мы очень ценим, что вы инвестируете именно в жизнь, в помощь людям", – заявил президент.

  • На юге Украины продолжается строительство модульного жилья для тех, кто потерял свое жилье в результате агрессии РФ. В Херсонской области установили уже 26 домов.
Мир
Украина
Владимир Зеленский
помощь Украине
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