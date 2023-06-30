Wasatch Group присоединится к строительству модульного жилья в Киевской области
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором Wasatch Group Деллом Лоем Хансеном и поблагодарил за помощь украинцам
Об этом сообщил Владимир Зеленский в telegram.
"Встретился с американским бизнесменом и меценатом, основателем и исполнительным директором Wasatch Group Деллом Лоем Хансеном", - сообщил Зеленский.
Он отметил, что во время встречи они подробно обсудили проекты, которые помогут украинцам поскорее вернуться к нормальной жизни.
"Wasatch Group в партнерстве с благотворительной организацией To Ukraine With Love планирует в 2023-2024 годах построить в Украине, в Киевской области, 600 полностью меблированных модульных домов для людей, чей дом был разрушен войной", - заявил Зеленский.
Как отмечает Хансен, этот городок сможет заменить несколько детских домов семейного типа, разрушенных во время войны.
"Мы знаем, что более 100 таких заведений были разрушены, и вопрос их восстановления занимает первая леди Украины Елена Зеленская", - добавил он.
Зеленский также поблагодарил Хансена за помощь украинцам, ведь с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он является активным участником благотворительных проектов в поддержку нашей страны.
"Я знаю, что вы реализуете очень важные проекты для поддержки наших людей. Мы очень ценим, что вы инвестируете именно в жизнь, в помощь людям", – заявил президент.
- На юге Украины продолжается строительство модульного жилья для тех, кто потерял свое жилье в результате агрессии РФ. В Херсонской области установили уже 26 домов.
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