Warner Bros. запретила показывать свои фильмы на российских телеканалах

Об этом сообщает российская служба Радио Свобода.

Запрет распространяется на телеканалы СТС, РЕН-ТВ, Пятый канал, Домашний, а также видеосервис more.tv. Сообщается, что лицензионные соглашения Warner Bros с российским прокатчиком действуют еще не менее полутора лет, однако в результате запрета "Национальная группа" больше не имеет прав на показ фильмов кинокомпании.

Напомним, что Warner Bros принадлежат такие популярные проекты как "Гарри Поттер", "Годзилла 2: король монстров", "Аквамен", "Чудо-женщина", "Лига справедливости" и многие другие. Отмечается, что эти фильмы набирали самые высокие рейтинги, в том числе на канале СТС.

Ранее стало известно, что Disney удалила свой сайт в РФ и аккаунты в российских соцсетях.

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