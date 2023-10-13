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Warner Bros. презентовала новый трейлер фильма "Вонка"

13 октября, 2023 пятница
00:39
Культура

В четверг, 12 октября киностудия Warner Bros. Pictures представила новый трейлер фильма "Вонка"

Трейлер появился на официальном ютуб-канале Warner Bros. Pictures Ukraine.

Лента основана на детской книге Роанальда Дала и станет приквелом к культовому фильму "Чарли и шоколадная фабрика".

"Фильм рассказывает удивительную историю о том, как крупнейший в мире изобретатель, фокусник и шоколатье стал тем Вилли Вонкой, которого мы знаем сегодня. Этот яркий и изобретательный киноспектакль познакомит зрителей с молодым Вилли Вонкой, полным идей и решительно настроенным изменять мир кусочек. Он доказывает, что лучшие вещи в жизни начинаются с мечты. Если вам удалось встретить Вилли Вонку, будьте уверены, все возможно", - говорится в описании фильма.

В Украине фильм выйдет в прокат уже 14 декабря. Режиссером стал Пол Кинг, известный благодаря своей работе над "Паддингтоном", а продюсирует ленту Дэвид Хейман, работавший над "Гарри Поттером".

Роль Вонки сыграл Тимоти Шаламе, которого зрители знают по "Интерстеллару", "Назови меня своим именем" и "Дюни".

  • 12 октября главный креативный директор Walt Disney Animation Studios Дженнифер Ли заявила, что забастовка голливудских актеров может остановить производство анимации до конца 2024 года.
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