Об этом информирует Reuters .

Забастовки сорвали большую часть производства осеннего телевизионного сезона и приостановили работу над фильмами, поскольку работники борются за зарплату в эпоху потоковой передачи.

"Это может повлиять на сроки и продуктивность фильмов, а также на нашу способность производить и доставлять контент. Хотя мы надеемся на быстрое решение, наше моделирование предусматривает дату возвращения к работе в начале сентября", - сказал финансовый директор Warner Bros Discovery Гуннар Виденфельс.

Выручка компании упала во втором квартале из-за малого кассового сбора. По данным Visible Alpha, доход студии составил 2,58 миллиарда долларов, что значительно ниже отметок в 3,21 миллиарда долларов.

Компания также понесла расходы на маркетинг для своего фильма "Барби", вышедшего в июле в прокате с большим успехом.

"Хотя компания едет на розовой волне успеха после показа Барби в кинотеатрах, другие фильмы и драмы, которыми столь известны Warner Bros Discovery, остаются на льду, пока переговоры не вернутся", – считает аналитик Third Bridge Джейми Ламли.

Что известно о голливудских забастовках

2 мая сценаристы Голливуда остановили производство телепроектов, впервые выйдя за 16 лет на пикет, и требуют увеличить оплату труда и ограничить использование ИИ.

3 апреля тысячи сценаристов в США вышли на забастовки: они требуют урегулировать применение генеративного искусственного интеллекта в стране. Причина – опасение обвала рынка труда и падение спроса на их работу.

Компания Netflix приостановила съемки финального сезона популярного сериала Stranger Thing из-за массовых забастовок сценаристов в США. Об этом 7 апреля авторы сериала написали в Twitter.

4 июня стало известно, что гильдия режиссеров США достигла предварительных договоренностей с Голливудом, включающих повышение заработной платы и ограничение работы ИИ в киноиндустрии, в свою очередь забастовки сценаристов продолжаются.

14 июля сообщалось, что объявленная актерами и сценаристами Голливуда забастовка из-за недовольства зарплатами и использованием искусственного интеллекта в кино может отложить релизы фильмов и сорвать церемонию вручения главной премии сериалов "Эмми".