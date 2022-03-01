Walt Disney приостанавливает показ своих фильмов в кинотеатрах РФ из-за ее полномасштабного вторжения в Украину

Об этом говорится в заявлении компании.



Учитывая неспровоцированное вторжение в Украину и трагический гуманитарный кризис, мы приостанавливаем показ в кинотеатрах России, в частности, предстоящего "Покраснения" от "Pixar", - отметили в Disney.



В компании добавили, что будущие бизнес-решения будут приниматься на основе того, как будет развиваться ситуация.



"Между тем, учитывая масштабы возникающего кризиса беженцев, мы работаем с нашими партнерами из неправительственных организаций, чтобы оказать беженцам срочную и другую гуманитарную помощь", - отметили в Disney.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb