Walt Disney приостанавливает показ своих фильмов в кинотеатрах РФ из-за ее полномасштабного вторжения в Украину
28 февраля компания Disney объявила о приостановке показа собственных лент в российских кинотеатрах из-за полномасштабного нападения РФ на Украину
Об этом говорится в заявлении компании.
Учитывая неспровоцированное вторжение в Украину и трагический гуманитарный кризис, мы приостанавливаем показ в кинотеатрах России, в частности, предстоящего "Покраснения" от "Pixar", - отметили в Disney.
В компании добавили, что будущие бизнес-решения будут приниматься на основе того, как будет развиваться ситуация.
"Между тем, учитывая масштабы возникающего кризиса беженцев, мы работаем с нашими партнерами из неправительственных организаций, чтобы оказать беженцам срочную и другую гуманитарную помощь", - отметили в Disney.
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