Взыскать с Шабунина более 200 тыс. грн долга: налоговая судится с ОАСК
Главное управление Государственной налоговой службы просит ОАСК взыскать задолженность с главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина
Об этом информирует пресс-служба ОАСК .
"Главное управление ГНС просит суд взыскать с Виталия Шабунина налоговый долг в размере более 200 тыс. гривен. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева. Истецом указано Главное управление ГНС в г. Киеве, ответчиком - Шабунин Виталий Викторович", - говорится в сообщении.
В частности, налоговая просит взыскать с Виталия Шабунина средства налогоплательщика со счетов в обслуживающих такого плательщика банках на сумму налогового долга в размере 227 437, 92 грн.
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