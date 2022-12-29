Взымали с херсонцев налоги для России: двум чиновницам объявили подозрение в госизмене
ГБР сообщило о подозрении начальнице отдела администрирования местных налогов и сборов и главной инспекторке по вопросам возмещения НДС налоговой службы Херсонщины в госизмене
Об этом информирует Государственное бюро расследований.
Сообщается, что чиновницы после начала полномасштабного вторжения перешли на сторону рашистов и начали работать в созданном псевдооргане – "налоговая служба Херсонской области".
Злоумышленницы помогали организовывать взыскание налогов с жителей и предприятий Херсонской области в пользу России. Ранее они много лет работали в фискальной системе, поэтому знали где, с кого и сколько можно получить.
"За добросовестность "служения" они получили от захватчика руководящие должности: "замначальника отдела" и "начальника отдела – главного бухгалтера". В частности известно, что предательницы устанавливали размер налога или льгот для конкретного плательщика, предусмотренных законодательством РФ, занимались начислением и установлением размера заработной платы работникам оккупационного органа в российских рублях", – разъясняют правоохранители.
Женщинам заочно сообщено о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
- Напомним, СБУ задержала в Одессе агента России, пытавшегося разведать размещение украинских противокорабельных ракетных комплексов "Нептун" для дальнейшей передачи врагу
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- 9 декабря также сообщалось, что Служба безопасности Украины собрала неопровержимые доказательства вины руководителя Почаевской духовной семинарии в антиукраинской деятельности.
- Также сегодня служба безопасности разоблачила приспешника военных РФ: бывший работник электросетей Донецкой области отсоединил от питания Лиман и направил энергию на нужды оккупантов.
- Колаборантов из Бердянска, работавших в украинских правоохранительных органах, будут судить за госпредательство. Злоумышленники устраивали облавы на патриотов и выдавали данные о коллегах оккупантам.
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