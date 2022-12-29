Об этом информирует Государственное бюро расследований.

Сообщается, что чиновницы после начала полномасштабного вторжения перешли на сторону рашистов и начали работать в созданном псевдооргане – "налоговая служба Херсонской области".

Злоумышленницы помогали организовывать взыскание налогов с жителей и предприятий Херсонской области в пользу России. Ранее они много лет работали в фискальной системе, поэтому знали где, с кого и сколько можно получить.

"За добросовестность "служения" они получили от захватчика руководящие должности: "замначальника отдела" и "начальника отдела – главного бухгалтера". В частности известно, что предательницы устанавливали размер налога или льгот для конкретного плательщика, предусмотренных законодательством РФ, занимались начислением и установлением размера заработной платы работникам оккупационного органа в российских рублях", – разъясняют правоохранители.

Женщинам заочно сообщено о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала в Одессе агента России, пытавшегося разведать размещение украинских противокорабельных ракетных комплексов "Нептун" для дальнейшей передачи врагу

8 декабря правоохранители разоблачили в Херсонской области трех коллаборанток, добровольно вступивших в созданный российскими захватчиками "главное управление МВД Херсонской области".

9 декабря также сообщалось, что Служба безопасности Украины собрала неопровержимые доказательства вины руководителя Почаевской духовной семинарии в антиукраинской деятельности.

Также сегодня служба безопасности разоблачила приспешника военных РФ: бывший работник электросетей Донецкой области отсоединил от питания Лиман и направил энергию на нужды оккупантов.

Колаборантов из Бердянска, работавших в украинских правоохранительных органах, будут судить за госпредательство. Злоумышленники устраивали облавы на патриотов и выдавали данные о коллегах оккупантам.

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