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Взымали с херсонцев налоги для России: двум чиновницам объявили подозрение в госизмене

29 декабря, 2022 четверг
16:18
Криминал

ГБР сообщило о подозрении начальнице отдела администрирования местных налогов и сборов и главной инспекторке по вопросам возмещения НДС налоговой службы Херсонщины в госизмене

Об этом информирует Государственное бюро расследований.

Сообщается, что чиновницы после начала полномасштабного вторжения перешли на сторону рашистов и начали работать в созданном псевдооргане – "налоговая служба Херсонской области".

Злоумышленницы помогали организовывать взыскание налогов с жителей и предприятий Херсонской области в пользу России. Ранее  они много лет работали в фискальной системе, поэтому знали где, с кого и сколько можно получить.

"За добросовестность "служения" они получили от захватчика руководящие должности: "замначальника отдела" и "начальника отдела – главного бухгалтера". В частности известно, что предательницы устанавливали размер налога или льгот для конкретного плательщика, предусмотренных законодательством РФ, занимались начислением и установлением размера заработной платы работникам оккупационного органа в российских рублях", – разъясняют правоохранители.

Женщинам заочно сообщено о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

  • Напомним, СБУ задержала в Одессе агента России, пытавшегося разведать размещение украинских противокорабельных ракетных комплексов "Нептун" для дальнейшей передачи врагу
  • 8 декабря правоохранители разоблачили в Херсонской области трех коллаборанток, добровольно вступивших в созданный российскими захватчиками "главное управление МВД Херсонской области".
  • 9 декабря также сообщалось, что Служба безопасности Украины собрала неопровержимые доказательства вины руководителя Почаевской духовной семинарии в антиукраинской деятельности.
  • Также сегодня служба безопасности разоблачила приспешника военных РФ: бывший работник электросетей Донецкой области отсоединил от питания Лиман и направил энергию на нужды оккупантов.
  • Колаборантов из Бердянска, работавших в украинских правоохранительных органах, будут судить за госпредательство. Злоумышленники устраивали облавы на патриотов и выдавали данные о коллегах оккупантам.

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Херсонщина
война с Россией
государственная измена
ГБР
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