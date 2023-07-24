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Взяв врага в клещи, Силы обороны заставят его бежать из Бахмута, - боец батальона "Свобода" Лысенко

24 июля, 2023 понедельник
22:03
Война с Россией

Боец батальона "Свобода" Ярослав Лысенко отметил, что на Бахмутском направлении Силы обороны Украины уничтожили много вражеской техники

Об этом он сказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Наше подразделение находится на севере от Бахмута, мы имеем хорошие успехи. За последнюю ночь мы уничтожили много вражеской техники. Продолжаются наступательные действия. У нас нет другого выхода, как выкурить врага из Бахмута. Нам нужно взять его в еще большие клещи.  Бойцы освобождают Клещиевку, Курдюмовку, Озеряновку и глубоко вклинились в оборонительные сооружения врага. А наше подразделение делает вторую ветку клещей, севернее Бахмута. Дальше, чем Соледар, но другой тактики нет", - подчеркнул Лысенко.

По словам бойца, враг хорошо закрепился в Бахмуте.

"Бахмут - это не только многоэтажная застройка, которая действительно нам сейчас препятствует штурмом пройти его насквозь. Также здесь есть огромная промзона, не только завода шампанских вин, но и многих предприятий, которые были построены в Советские времена и имеют подземные ходы, бункеры и бомбоубежища. Только взяв врага в огромные клещи, мы сможем заставить его бежать из Бахмута", - подчеркнул Лысенко.

  • По состоянию на 24 июля с начала контрнаступления Вооруженных Сил Украины на юге освобождено уже более 192 км² украинской территории, а на Бахмутском направлении – 35 км²
  • 24 июля в возведении Генерального штаба ВСУ сообщалось , что армия РФ и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. Отмечается, что за прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений.
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