Об этом он сказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Наше подразделение находится на севере от Бахмута, мы имеем хорошие успехи. За последнюю ночь мы уничтожили много вражеской техники. Продолжаются наступательные действия. У нас нет другого выхода, как выкурить врага из Бахмута. Нам нужно взять его в еще большие клещи. Бойцы освобождают Клещиевку, Курдюмовку, Озеряновку и глубоко вклинились в оборонительные сооружения врага. А наше подразделение делает вторую ветку клещей, севернее Бахмута. Дальше, чем Соледар, но другой тактики нет", - подчеркнул Лысенко.

По словам бойца, враг хорошо закрепился в Бахмуте.

"Бахмут - это не только многоэтажная застройка, которая действительно нам сейчас препятствует штурмом пройти его насквозь. Также здесь есть огромная промзона, не только завода шампанских вин, но и многих предприятий, которые были построены в Советские времена и имеют подземные ходы, бункеры и бомбоубежища. Только взяв врага в огромные клещи, мы сможем заставить его бежать из Бахмута", - подчеркнул Лысенко.