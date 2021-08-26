Взятку в $ 90 тыс .: за члена Комиссии по азартным играм внесли 5 млн грн залога

Об этом сообщает Экономическая правда .



По словам пресс-секретаря Высшего антикоррупционного суда Олеси Чемерис, залог за Гетьмана был внесен вечером 25 августа физическим лицом. Этому человеку была выдана справка о внесении залога.



Чемерис также напомнила, что арестованных обычно освобождают из-под стражи после того, как по месту содержания предоставляют справку о внесении залога.

Напомним, 20 августа члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, который исполнял обязанности председателя, разоблачили при получении взятки в 90 000 долларов.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 23 августа назначил члена КРАИЛ арест с правом залога в более 5 млн грн. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb