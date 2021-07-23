Взятка заместителю председателя Харьковского облсовета: Венедиктова подписала подозрения

Об этом она написала в Facebook.



По ее словам, дело возбуждено в начале года, все это время длилось следствие и сбор доказательств.



"Было установлено, что фигуранты этого дела требовали денежные средства за свою "помощь" в вопросе трудоустройства чиновника, а впоследствии указанные ими суммы были фактически им переданы", - написала Венедиктова.



Она добавила, что эти факты зафиксированы детективами и прокурорами.



Генпрокурор поблагодарила НАБУ и САП за операцию.

Детективами Национального антикоррупционного бюро задержан заместитель председателя Харьковского областного совета и его сообщник-адвокат на получении взятки в размере 1 млн 50 тыс. грн