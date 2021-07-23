Взятка заместителю председателя Харьковского облсовета: Венедиктова подписала подозрения
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении заместителю председателя Харьковского областного совета и его сообщнику, которых поймали на миллионной взятке
Об этом она написала в Facebook.
По ее словам, дело возбуждено в начале года, все это время длилось следствие и сбор доказательств.
"Было установлено, что фигуранты этого дела требовали денежные средства за свою "помощь" в вопросе трудоустройства чиновника, а впоследствии указанные ими суммы были фактически им переданы", - написала Венедиктова.
Она добавила, что эти факты зафиксированы детективами и прокурорами.
Генпрокурор поблагодарила НАБУ и САП за операцию.
- Детективами Национального антикоррупционного бюро задержан заместитель председателя Харьковского областного совета и его сообщник-адвокат на получении взятки в размере 1 млн 50 тыс. грн
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