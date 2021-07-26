Взятка заместителю главы Харьковского облсовета: суд арестовал адвоката-пособника, залог более 700 тыс. грн
Высший антикоррупционный суд арестовал пособника заместителя председателя Харьковского облсовета, которого поймали на взятке свыше 1 млн грн
Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Telegram.
Суд отправил адвоката в СИЗО на 60 суток - до 20 сентября.
Судья определил ему залог в размере 713 700 грн, в случае внесения на адвоката будет возложен ряд обязанностей.
По данным следствия, за взятку (1 млн 50 тыс. грн) заместитель председателя облсовета и адвокат "обещали" оставить мужчину в должности директора коммунального предприятия.
- 22 июля детективами Национального антикоррупционного борю задержаны заместитель председателя Харьковского областного совета и его сообщник-адвокат на получении взятки в размере 1 млн 50 тыс. грн.
- Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения фигурантам.
- 24 июля ВАКС арестовал заместителя председателя Харьковского облсовета с залогом 4 750 000 грн.
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