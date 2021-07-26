Взятка заместителю главы Харьковского облсовета: суд арестовал адвоката-пособника, залог более 700 тыс. грн

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Telegram.



Суд отправил адвоката в СИЗО на 60 суток - до 20 сентября.



Судья определил ему залог в размере 713 700 грн, в случае внесения на адвоката будет возложен ряд обязанностей.



По данным следствия, за взятку (1 млн 50 тыс. грн) заместитель председателя облсовета и адвокат "обещали" оставить мужчину в должности директора коммунального предприятия.

22 июля детективами Национального антикоррупционного борю задержаны заместитель председателя Харьковского областного совета и его сообщник-адвокат на получении взятки в размере 1 млн 50 тыс. грн.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения фигурантам.

24 июля ВАКС арестовал заместителя председателя Харьковского облсовета с залогом 4 750 000 грн.