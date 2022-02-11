Взятка в 1,26 млн грн: суд избрал меру пресечения одному из фигурантов дела "слуги" Трубицына
Высший антикоррупционный суд Украины избрал подозреваемому, вероятному соучастнику депутата Киевсовета Владиславу Трубицина, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога на сумму 2 481 000 грн
Об этом сообщает ВАКС.
Мужчину взяли под стражу в зале суда. Его подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины.
В случае внесения залога на подозреваемого возлагаются следующие процессуальные обязанности:
- не покидать населенного пункта, где он проживает, без разрешения детектива, прокурора, суда;
- сообщать детективу, прокурору, суду об изменении своего места проживания; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми;
- сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд и въезд в Украину, носить электронное средство контроля.
- Напомним, что детективы НАБУ задержали во время получения взятки в 1,26 млн грн депутата Киевсовета ("слугу народа" Владислава Трубицына) и других должностных лиц.
- Глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк заявила о внеочередном созыве киевской ячейки партии из-за задержания "слуги" - главы комиссии Киевсовета по предпринимательству и благоустройству Владислава Трубицына, а также его помощника при получении взятки в 1 млн 260 тыс. грн.
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