Взятка "слуги" Трубицину в 1,26 млн грн: четырем фигурантам дела вручили подозрения
По делу о взяточничестве депутата Киевсовета Владислава Трубицына подозреваемыми проходят шесть человек, четырём из которых уже вручили подозрение
Об этом Сытник рассказал на совместном брифинге САП и НАБУ, передает Еспресо.TV.
Отмечается, что всем задержанным инкриминируется получение неправомерной выгоды. Уже после вручения подозрения и их изучения перейдут к избранию меры пресечения.
"5 из них были вчера задержаны, 4 из них подозрение уже вручено. По спецсубъекту, когда я ехал сюда, то была информация, что подозрение уже согласовано. Все фигуранты, по нашему мнению причастные к коррупционной схеме, по всем им подозрения согласованы ", – сказал Сытник.
Он добавил, что будут учтены все обстоятельства дела, в том числе и позиция подозреваемых при вручении подозрения.
- Напомним, что детективы НАБУ задержали во время получения взятки в 1,26 млн грн депутата Киевсовета ("слуга народа" Владислав Трубицын) и других должностных лиц.
- Глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк заявила о внеочередном созыве киевской ячейки партии из-за задержания "слуги" - главы комиссии Киевсовета по предпринимательству и благоустройству Владислава Трубицына, а также его помощника при получении взятки в 1 млн 260 тыс. грн.
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