Взять россиянам в окружение Бахмут нереально, – военный эксперт Свитан
Роман Свитан, военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор отметил, что для окружения города противнику нужно где-то 30 км запаса по фронту, а это даже технически невозможно, потому что с двух сторон он будет атакован нашими гарнизонами
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"Россиянам взять в окружение Бахмут нереально, потому что для этого противнику нужно пройти как минимум 30 км с юга и севера города, чтобы самим не попасть в так называемый пирог, когда с двух сторон они будут атакованы. Должно быть где-то 30 км запаса по фронту , а у них это не получится даже технически.С одной стороны у россиян, с юга, Константиновский и Часоярский гарнизоны не дают им это сделать, а с другой стороны, с севера, - Северский гарнизон. Северск и Белогоровка – правильно выбраны наши точки опоры, что удерживают весь фронт. В этом как раз и есть проблема для россиян", - объяснил военный эксперт.
Роман Свитан добавил, что увеличение численности войск противника совершенно ни к чему не приводит, только увеличиваются потери россиян.
"У врага нет никакого механизма окружить Бахмут. Если возникнет угроза полного разрушения города и не будет возможности удерживаться, то у нас есть рядом линия обороны – район Часового Яра. То есть мы выполним определенные действия, выровняем и удержим фронт. Сейчас это делать нет никакого смысла, потому что мы хорошо удерживаемся в самом Бахмуте под прикрытием Часовирского гарнизона. Именно такой тандем двух гарнизонов держит этот плацдарм и не дает россиянам дальше двигаться на Славянск", - подчеркнул Свитан.
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