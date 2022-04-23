"Взять мешки и ехать на Драмтеатр". В Мариуполе рашисты уничтожают доказательства уничтожения гражданских в убежище под Драматическим театром

Об этом утром субботы, 23 апреля 2022 года, заявил у себя на ТГ-канале советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко, передает Эспрессо.TV .



"Оккупанты продолжают зачистку в центре Мариуполя. Сейчас идет зачистка завалов Драматического театра. В процессе зачистки оккупанты упаковывают найденные тела погибших в пластиковые мешки, тракторами и грузовиками перемещают в накопитель в промышленной зоне в районе Никольского шоссе. Потом, по мере наполненияп вывозят в поселок Мангуш, где насыпью сваливают в 300-метровую траншею", - отмечает украинское чиновник.



В подтверждение своих слов им приведен фрагмент аудиозаписи разговора подконтрольных оккупантам МЧСников:



- спрашивали: куда направлять трактор с лафетом для перевозки погибших?



– Взять мешки и ехать на Драмтеатр. Как приняли?"



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По данным Андрющенко, для изъятия таким образом доказательств российских военных преступлений в отношении мирного населения, "вовлечены исключительно командированные работники так называемого МЧС "ДНР" из-за отказа местных жителей в участии в подобных работах".



"Цинизму россиян нет предела. Территория сквера перед Драматическим театром использовалась для кладбища солдат нацистской Германии, тела которых были эксгумированы и перезахоронены только в 2018-2019 годах при проведении реконструкции. Теперь россияне вновь превратили центр Мариуполяв кладбище", -добавил Петр Андрющенко.

По данным украинской стороны, под завалами драмтеатра в Мариуполе погибли по меньшей мере 300 безоружных людей.

При этом снаружи – для самолетов и вертолетов противника – было написано огромными буквами слово "Дети".





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