Взяли в заложники: в России запретили семьям офицеров выезжать за границу, - украинская разведка

Об этом сообщают в Главном управлении разведки МО Украины.

"Командование западного военного округа уже приказало принудительно выселить из служебных квартир несколько семей военнослужащих 332-го отдельного вертолетного полка 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Жены вертолетчиков решили отдохнуть за границей пока их мужья наносят ракетные и бомбовые удары по мирному населению", – указано в сообщении.