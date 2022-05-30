Взяли в заложники: в России запретили семьям офицеров выезжать за границу, - украинская разведка
В западном военном округе России семьям офицеров запретили покидать территорию страны. В случае отказа оккупантов от выполнения боевых заданий их жен и детей угрожают переселять в депрессивные регионы Дальнего Востока
Об этом сообщают в Главном управлении разведки МО Украины.
"Командование западного военного округа уже приказало принудительно выселить из служебных квартир несколько семей военнослужащих 332-го отдельного вертолетного полка 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Жены вертолетчиков решили отдохнуть за границей пока их мужья наносят ракетные и бомбовые удары по мирному населению", – указано в сообщении.
-
Россия израсходовала около 60% запаса высокоточного оружия, некоторые старые ракеты не долетают до целей, - разведка
-
В разведке рассказали , когда Путин принял окончательное решение о нападении на Украину
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.92
Покупка 34.92Продажа 35.98
-
EUR
Покупка 36.89Продажа 38.4
- Актуальное
- Важное