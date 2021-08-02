Взяли с поличным: в Луганской области пытались подкупить сотрудника СБУ
СБУ сообщила о подозрении жительнице Мариуполя, которая хотела подкупить сотрудника СБУ. Сотрудник Службы отказался участвовать в коррупционной схеме, связанной с наркотиками
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Известно, что подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы.
По оперативным данным, злоумышленницей оказалась 27-летняя жительница Донецкой области. Она хотела подкупить сотрудника СБУ, чтобы тот "уговорил" прокурора закрыть уголовное производство, по которому она подозревается в контрабанде наркотиков в особо крупных размерах.
Сотрудник СБУ сообщил о "предложение" руководству и управлению внутренней безопасности СБУ.
Была организована специальная операция, в ходе которой указанную гражданку взяли с поличным во время передачи части взятки. Неправомерная выгода изъята. Женщине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.
В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемой.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.75
Покупка 26.75Продажа 26.99
-
EUR
Покупка 31.67Продажа 32.05
- Актуальное
- Важное