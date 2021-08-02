Взяли с поличным: в Луганской области пытались подкупить сотрудника СБУ

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Известно, что подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы.



По оперативным данным, злоумышленницей оказалась 27-летняя жительница Донецкой области. Она хотела подкупить сотрудника СБУ, чтобы тот "уговорил" прокурора закрыть уголовное производство, по которому она подозревается в контрабанде наркотиков в особо крупных размерах.



Сотрудник СБУ сообщил о "предложение" руководству и управлению внутренней безопасности СБУ.



Была организована специальная операция, в ходе которой указанную гражданку взяли с поличным во время передачи части взятки. Неправомерная выгода изъята. Женщине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.



В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемой.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb