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Аналитика

Взял взятку, но невиновен: как мукачевского судью "отмазали" от тюрьмы

Татьяна Шустрова
16 сентября, 2022 пятница
10:42
Статьи

Программа "Судебный контроль с Татьяной Шустровой" продолжает рассказывать об основной реформе, от которой напрямую зависят наши европейские перспективы. Как в Украине формируется новая судебная власть? Но почему судьи с сомнительной репутацией, склонны к злоупотреблениям и причастны к коррупционным действиям, до сих пор не оставляют попыток попасть в обновленные ряды Высшего совета правосудия?

Недавно Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила приговор судье, обвиняемому во взяточничестве. Это решение заслуживает особого внимания, потому что вызывает немало вопросов. А также сомнения в своей беспристрастности. Расскажем почему.

Михаил Пак – судья Мукачевского горрайонного суда. На обнародованной записи он жалуется на взятку в 2 тысячи гривен. Именно из-за него судью задержали правоохранители в сентябре 2017 года. Тогда, по материалам следствия, судья принял "нужное" решение по делу Управления соцзащиты Мукачевской администрации. Вместе с Паком задержан и начальник юридического отдела местного управления Пенсионного фонда, который был посредником в "соглашении".

В прошлом году Высший антикоррупционный суд приговорил Михаила Пака к 7 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Вдруг в августе этого года апелляция отменяет приговор. За такое решение проголосовали двое из трех судей коллегии - Даниила Черненькая и Инна Калугина. Несмотря на ряд железных доказательств, видео и аудиозаписей судьи признали Михаила Пака невиновным.

Юрист Центра противодействия Коррупции Вадим Валько отмечает: решение апелляции выглядит слишком непропорциональным. Будто бы Даниила Чорненька и Инна Калугина умышленно написали свои выводы по делу так, чтобы спасти коллегу от наказания:

"Есть очень много аргументаций, почему приговор отменять было нельзя, закрывать производство было нельзя. Аргументы суда свелись к тому, что это дело в начале расследовали не детективы НАБУ, а следователи. И дело было отправлено в суд уже тогда, когда сроки прошли. Только сам факт того, что дело расследовал якобы не тот орган — не может быть основанием для отмены приговора, на мой личный взгляд. С точки зрения не юриста выглядит так, что судья берет взятку, а его отпустили».

Судьи при принятии решения просто проигнорировали зафиксированный на видео факт передачи денег. А после задержания судья Пак признался, что подставился из-за взятки всего в 2 тысячи гривен.

С решением Даниил Черненькой и Инны Калугиной не согласился председательствующий судья по делу Николай Глотов. Он высказал особое мнение.

Как Михаилу Паку удалось убедить судей в своей невиновности — мы поинтересовались в его защите. Но адвокат Александр Резуненко оказался не слишком болтливым: ответил, что не получил от Пака согласия на комментарий.



Мы надеемся, что прокуроры не станут закрывать глаза на отбеливание судьи-хапуги. И апелляционное решение будет обжаловано в кассации. С учетом обвинительного приговора первой инстанции и отдельного мнения одного из судей — Михаил Пак имеет все шансы оказаться за решеткой.

Между тем Этический совет продолжает собеседования с претендентами в Высший совет правосудия — ключевой орган судебной власти, отвечающий за профессиональность, беспристрастность и добродетель всего судейского корпуса. В прошлых выпусках мы уже рассказывали вам об отчаянных кандидатах, которые, несмотря на свою далекую от хрустальной репутацию, сомнительную биографию и непрозрачное состояние, все же надеются пролезть в обновленный состав ВРП. Но мы усердно следим за такими случаями. И сегодня расскажем вам о еще одной отчаявшего. Это Богдан Монич, председатель Совета судей Украины, судья Седьмого апелляционного административного суда.

Он один из самых активных блокировщиков судебной реформы. В прошлом году он саботировал создание Этического совета, утверждал, что "судьям не нравится этот закон", а "международники в Этическом совете - это неправильно". Выходит: судья, еще недавно блокировавший Этический совет, теперь идет к нему на собеседование. Интересно, на что он надеется? Эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик не скрывает своего возмущения:

"На самом деле противно наблюдать за тем, как Монич, говоривший о том, что Этический совет неконституционен, участие международных экспертов неконституционно — теперь идет участвовать в конкурсе".

Предполагаем, что Богдан Монич забыл, что он против судебной реформы, частью которой сейчас хочет быть. Но мы не забыли о его ярком прошлом. Монич возглавил Совет судей в 2019 году. Судья Окружного административного суда Павел Вовк, чиновник времен Януковича Андрей Портнов и тогдашний глава Администрации президента Андрей Богдан сбросили с кресла председателя Совета Олега Ткачука. На его место посадили удобного Богдана Монича. Это зафиксировано на так называемых "пленках Волка", обнародованных нашими коллегами из "Следствие.инфо".



Монич выполнял команды и не трогал Окружной административный суд: публично выступал в его защиту и критиковал президентский законопроект о ликвидации ОАСК, — говорит Галина Чижик:

"Он, очевидно, зависим от судейских кланов, от влиятельных судей, которым является председатель ОАСК Павел Вовк. И свой пост председателя Совета судей Богдан Монич получил именно благодаря Павлу Вовку - очевидно он действует в соответствии с инструкциями, которые получает от того же Вовка и от других лидеров судебной мафии".

С началом полномасштабного вторжения РФ Богдан Монич не лишился энтузиазма в борьбе против судебной реформы и независимых судебных органов. Воспользовавшись войной, он попытался устранить Этический совет от оценки кандидатов в Высший совет правосудия. В частности, потребовал передать эти функции возглавляемому им Совету судей.

Семья Богдана Монича имеет три земельных участка, дом под Житомиром на 330 квадратов и несколько квартир в Виннице и Житомире. Следует отметить, у Монича также есть особая судейская суперсила — покупать недвижимость по цене в несколько раз меньше рыночной. Так, согласно декларации, дом более чем на 300 кв.м стоит 19 тысяч долларов. А квартира в Житомире — всего 1900. Мы бы хотели порадоваться за такой характер в покупке недвижимости, впрочем, к сожалению, можем только констатировать: это очень похоже на банальные манипуляции и попытки скрыть реальное состояние.

Мать Богдана Монича очень любит своего сына. Настолько, что несколько лет подарила ему более полумиллиона гривен. Хотя ее официальный доход в те годы составлял чуть больше 32 тысяч гривен.

Этический совет уже провел собеседование с Богданом Моничем. Мы не знаем, насколько тщательно члены совета исследовали биографию и карьерные достижения кандидата в ВРП, решение по нему будет объявлено впоследствии. Впрочем, до репутации и самих членов Этического совета остается немало вопросов. В одной из наших предыдущих программ мы рассказывали вам об одном из них – Владимире Северине.

Если коротко: он неоднократно был героем журналистских материалов, через суд пытался уменьшить возраст, чтобы отсрочить пенсию, и подвергался критике из-за своих решений и большого количества сомнительного происхождения у членов его семьи. Тогда он отказался объяснить нам свое состояние, ссылаясь на большое количество работы. Мы позвонили снова. В ответ Северин посоветовал журналистке "Судебного контроля" обратиться в комиссии, которые проверяли его на соответствие должности.



Мы продолжим внимательно следить за решениями, принятыми Этическим советом относительно кандидатов в Высший совет правосудия. В частности, и по решениям Владимира Сиверина, чтобы его прошлые "ошибки" не стали основанием для новых и он вдруг не пропустил в ВРП неблагополучных претендентов.


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