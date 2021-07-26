Взял в долг $ 300 тысяч и исчез: в Одессе нашли повешенным заместителя начальника патрульной полиции Измаила

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.



Как подтвердили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении мертвого мужчины в дендропарке Победы.



"Мужчину нашли повешенным на дереве. В настоящее время на месте происшествия работают следователи", - заявили в управлении.



Отмечается, что, по предварительным данным, совершено самоубийство.



В то же время, как сообщают СМИ, он разыскивался, в частности, в связи с кражей имущества коллег из арендованной квартиры. Также офицер якобы одолжил у местных жителей около 300 тыс. долл. и не вернул.



У погибшего остались двое детей.



По некоторым данным, у выявленного в парке мужчины были связаны руки.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb