Об этом информирует в телеграмме глава Запорожской ОВА Александр Старух .

"Громкие звуки взрывов, которые слышали в областном центре - это результат работы сил противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Понятно, что жертв нет.

Местные жители информируют, что в городе звучали звуки, похожие на взрывы.

Воздушная тревога в Запорожье объявлена в 13:02. Сообщается, что сигнал включился после взрывов.

В ночь с 9 на 10 августа в Запорожье россияне убили женщину, обстреляли почти 30 домов.

12 августа около 19:15 враг нанес удар по Запорожью: в городе пожар, ранена женщина, разрушены объекты инфраструктуры.

В ночь на 16 августа в Запорожье прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги в городе и области, затем сирены раздавались во второй раз.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb