Взрывы в Запорожье – это работа ПВО, - ОВА
Сегодня, 19 августа, около часа дня в Запорожье раздались взрывы - сработала противовоздушная оборона
Об этом информирует в телеграмме глава Запорожской ОВА Александр Старух .
"Громкие звуки взрывов, которые слышали в областном центре - это результат работы сил противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Понятно, что жертв нет.
Местные жители информируют, что в городе звучали звуки, похожие на взрывы.
Воздушная тревога в Запорожье объявлена в 13:02. Сообщается, что сигнал включился после взрывов.
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