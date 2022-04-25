Взрывы в Тирасполе – это провокация ФСБ с целью нагнетания панических и антиукраинских настроений, - разведка
Обстрел из гранатомета здания "Министерства государственной безопасности" в городе Тирасполь в оккупированном РФ Приднестровье – это работа российских спецслужб
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки в Telegram.
Там напомнили, что в результате инцидента здание повреждено, окна выбиты. На улице рядом с помещением лежат предметы. Предположительно использованные РПГ-22 и РПГ-27.
"Впрочем, для руководства "ПМР" это событие не стало неожиданностью. Еще 22 апреля секретарь "Госкомиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций ПМР" Вадим Шмаленко обратился с письмом к председателю Каменского района Владимиру Бычкову. В нем говорилось о срочной (до 16.00 того же дня) подготовке сведений о наличии и местонахождении "защищенного пункта управления гражданской обороны города", - заявили в разведке.
Документ должен быть с указанием:
- Наименование объекта;
- Адреса размещения;
- Типа защитного сооружения
"За три дня до инцидента, руководители "ПМР" уже готовились к его проведению и позаботились об обустройстве защищенного и комфортного бункера", - говорится в сообщении.
Там отмечают, что этот случай – одно из ряда провокативных мероприятий, организованных ФСБ для нагнетания панических и антиукраинских настроений.
"По замыслу авторов, они должны оправдать войну на территории Украины, или привлечь "ПМР" к боевым действиям. Либо в качестве территории с определенным мобилизационным резервом, либо как территорию, с которой российские войска могут проводить атаки на украинскую территорию", - добавили в ГУР МО.
По имеющейся информации, ФСБ продолжит серию провокативных терактов на территории Приднестровья.
- 25 апреля в здании "Министерства государственной безопасности" в городе Тирасполь в оккупированном РФ Приднестровье раздались взрывы – это был обстрел из гранатомета.
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