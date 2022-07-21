Взрывы в Скадовске: ВСУ атаковали командный пункт кафиров

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

"Горит "гуманитарка и селитра", слышны взрывы "подушек и матрасов" и бешеный визг орков в перемешке с матом", – говорится в сообщении Управления стратегических коммуникаций.

20 июля ВСУ обстреляли базы РФ в Новой Каховке и Энергодаре.

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