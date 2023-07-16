Взрывы в Севастополе: россияне обвиняют Украину в атаке дронами
В оккупированном россиянами Севастополе ночью 16 июля прогремели взрывы. Захватчики утверждают, что в городе сработала ПВО
Об этом сообщает так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев и российский тг-канал "Shot" .
"Массированная атака беспилотников ВСУ отражена в Севастополе. Один БПЛА был сбит силами ПВО, еще пять подавлены средствами РЭБ", - говорится в сообщении.
По данным Развожаева, российский флот во взаимодействии с силами ПВО этой ночью отразил атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе Херсонеса, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы.
Отмечается, что этой ночью россияне сбили 2 БПЛА и 5 подавили силами РЭБ. Также были уничтожены 2 надводных беспилотника на внешнем рейде.
Развожаев также отметил, что в городе и акватории не пострадали никакие объекты.
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