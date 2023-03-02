Об этом информируют "Схемы" .

Обнародовали спутниковые снимки Planet Labs за 1 марта, на которых видны последствия пожара на территории полигона противовоздушной обороны РФ, западнее аэродрома в Ейске.

Пока неизвестно пострадал ли сам аэродром, спутник пока этого не зафиксировал.

Однако есть фото аэродрома 15 февраля, где можно увидеть самолеты. В частности, на первом снимке в восточной части аэропорта видны два истребителя типа МиГ-29, два пассажирских Ту-134, шесть истребителей типа Су-34 или Су-37, два транспортных Ан-72 и один Ил-38.

В центральной части находились три Ил-38, один Ан-72 и три Су-27.

В западной - пассажирский Ил-62 и три транспортных Ан-24 или Ан-26.