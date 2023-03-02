Взрывы в российском Ейске: обнародованы спутниковые снимки последствий пожара вблизи аэродрома
Появились спутниковые снимки Planet Labs от 1 марта последствий пожара на полигоне ПВО у аэродрома в российском Ейске
Об этом информируют "Схемы" .
Обнародовали спутниковые снимки Planet Labs за 1 марта, на которых видны последствия пожара на территории полигона противовоздушной обороны РФ, западнее аэродрома в Ейске.
Пока неизвестно пострадал ли сам аэродром, спутник пока этого не зафиксировал.
Однако есть фото аэродрома 15 февраля, где можно увидеть самолеты. В частности, на первом снимке в восточной части аэропорта видны два истребителя типа МиГ-29, два пассажирских Ту-134, шесть истребителей типа Су-34 или Су-37, два транспортных Ан-72 и один Ил-38.
В центральной части находились три Ил-38, один Ан-72 и три Су-27.
В западной - пассажирский Ил-62 и три транспортных Ан-24 или Ан-26.
- Напомним, вечером, 17 октября, в городе Ейск Краснодарского края РФ вблизи жилого дома упал военный самолет. Возник пожар.
- В результате авиакатастрофы погибли 13 человек.
- Власти российского Ейска заявили , что взрывы в городе являются "плановыми", поскольку на территории района якобы проходят военно-тактические учения.
- Кроме того, утром 26 февраля на военном аэродроме Мачулищи возле Минска произошло два взрыва , были повреждены российский разведывательный самолет ДРЛО А-50 и снегоуборочная техника. После взрывов прибыли самолеты российского центра обслуживания А-50. Впоследствии по подозрению в причастности задержали по меньшей мере 6 человек.
- Российский самолет-разведчик А-50 на аэродроме Мачулищи атаковали двумя дронами, переносившими взрывчатку, сообщила группа ByPol.
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