Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Взрывы в российском Ейске: обнародованы спутниковые снимки последствий пожара вблизи аэродрома

Взрывы в российском Ейске: обнародованы спутниковые снимки последствий пожара вблизи аэродрома

2 мартa, 2023 четверг
10:23
Мир

Появились спутниковые снимки Planet Labs от 1 марта последствий пожара на полигоне ПВО у аэродрома в российском Ейске

Об этом информируют "Схемы" .

Обнародовали спутниковые снимки Planet Labs за 1 марта, на которых видны последствия пожара на территории полигона противовоздушной обороны РФ, западнее аэродрома в Ейске.

Пока неизвестно пострадал ли сам аэродром, спутник пока этого не зафиксировал.

Однако есть фото аэродрома 15 февраля, где можно увидеть самолеты. В частности, на первом снимке в восточной части аэропорта видны два истребителя типа МиГ-29, два пассажирских Ту-134, шесть истребителей типа Су-34 или Су-37, два транспортных Ан-72 и один Ил-38.

В центральной части находились три Ил-38, один Ан-72 и три Су-27.

В западной - пассажирский Ил-62 и три транспортных Ан-24 или Ан-26.

  • Напомним, вечером, 17 октября, в городе Ейск Краснодарского края РФ вблизи жилого дома упал военный самолет. Возник пожар.
  • В результате авиакатастрофы погибли 13 человек.
  • Власти российского Ейска заявили , что взрывы в городе являются "плановыми", поскольку на территории района якобы проходят военно-тактические учения.
  • Кроме того, утром 26 февраля на военном аэродроме Мачулищи возле Минска произошло два взрыва , были повреждены российский разведывательный самолет ДРЛО А-50 и снегоуборочная техника. После взрывов прибыли самолеты российского центра обслуживания А-50. Впоследствии по подозрению в причастности задержали по меньшей мере 6 человек.
  • Российский самолет-разведчик А-50 на аэродроме Мачулищи атаковали двумя дронами, переносившими взрывчатку, сообщила группа ByPol.
Новости
Россия
война с Россией
Читайте также:
1 мартa, 2023 среда
В ISW рассказали, какие задачи Кремля Лукашенко выполняет во время визита в Китай
28 февраля, 2023 вторник
Журналистка 5 канала подверглась кибербуллингу после вопроса Зеленскому
1 мартa, 2023 среда
Китайская спутниковая компания предоставляла аэроснимки российским "вагнеровцам", - Sky News
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.44
    Покупка 38.44
    Продажа 39.5
  • EUR
    Покупка 40.35
    Продажа 41.47
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
2 мартa
10:29
Эксклюзив
Бахмут - это черная дыра, где уничтожается враг, - Згурец
10:29
В результате вражеских обстрелов повреждены электросети на Полтавщине и Сумщине, – Укрэнерго
10:12
Укрзализныця возобновляет курсирование "Слобожанского экспресса" из Харькова в Конотоп
10:02
OPINION
Об Иво Бобуле и "Редане"
10:00
ФК "Львов" представил 14 новых игроков
09:49
Бахмут
Британская разведка: потепление и бездорожье осложнят наступательные действия вблизи Бахмута
09:46
Число раненых детей от ударов РФ увеличилось до 929
09:44
Эксклюзив
Враг набрал темп, чтобы ускорить захват Бахмута, – заместитель командира Кудряшов
09:31
В прошлые сутки враг бил из ствольной артиллерии, РСЗО и минометов по Харьковщине, также применил дроны
09:22
За сутки РФ 87 раз атаковала Херсонщину: повреждены дома, 11 человек ранены
09:13
На Донетчине за прошедшие сутки российские войска убили мирного жителя, пятеро ранены
09:06
В ГУР объяснили, зачем Россия создает напряжение в Молдове
09:00
Обновлено
Россияне ночью обстреляли Запорожье: разрушена многоэтажка, погибли 3 человека
08:53
Железнодорожная катастрофа в Греции произошла "из-за трагической человеческой ошибки": в стране продолжаются протесты
08:45
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Княжицкий: наше членство в ЕС под большим вопросом – военные ограничения не должны касаться свободы слова и верховенства права
08:33
Инфографика
Россия потеряла в Украине уже более 150 тыс. военных
08:15
Эксклюзив
Принимая Лукашенко, Китай делает пас Путину, - Огрызко
08:11
В ISW рассказали, зачем Лукашенко посетил Китай и почему результаты поездки выгодны Путину
08:02
OPINION
Будь я русским шпионом...
07:54
Ночью россияне атаковали Никопольщину: повреждены дома, линии электропередачи, водопровод и котельную детсада
07:51
В Финляндии заявили, что задержка с их приемом в НАТО вредит надежности Альянса
07:22
Джастин Трюдо
Оппозиция в Канаде требует расследования возможного вмешательства в выборы Китаем
07:17
Алексей Данилов
Взрывы в России: В СНБО заявили, что не знают, "кто это бесчинствует"
07:00
Генштаб: за сутки ВСУ отразили более 170 атак, а россияне на Белгородщине устанавливают противотанковые заграждения
06:57
Речан убежден, что РФ не вторгнется в Молдову, потому что не имеет ресурсов
06:35
На фото флаг ОАЭ
Запад хочет заставить ОАЭ остановить реэкспорт в РФ продукцию, которая может использоваться на войне
06:25
Госдеп США
В Госдепе США заверили, что приостановление РФ договора о стратегическом вооружении не ослабит поддержку Украины
05:48
Генпрокурор США назвал Пригожина военным преступником, а ЧВК Вагнера – террористической организацией
05:45
ISW: поражение оккупантов под Угледаром раскрыло серьезные проблемы армии РФ
04:56
ЕС готовит план быстрого обеспечения Украины боеприпасами на €1 млрд
04:29
В Аргентине из-за пожара неподалеку от АЭС почти 40% страны остались без света
04:01
Разведка США опровергла причастность России к случаям "гаванского синдрома"
03:06
Байден продлил на год действие санкций против России за войну в Украине
02:38
Более 1 млрд долларов: в Канаде сообщили об объемах военной помощи Украине
02:11
Втрое больше, чем ВСУ: в Oryx подсчитали, сколько техники РФ потеряла за год войны
02:04
Резников встретился с представителями ЕС и G7: обсудили ситуацию на фронте и перемены в Минобороны
01:43
США и союзники обсуждают санкции в отношении Китая за предоставление оружия РФ для войны в Украине, - Reuters
01:16
Словакия первой из НАТО готовится передать Украине истребители: речь идет о 10 МиГ-29
00:48
Во Франции впервые арестовали имущество российского олигарха: готовят конфискацию, - Le Monde
00:23
ПВО Украины сбивает более 80% российских ракет и работает над усовершенствованием, - генерал Наев
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV