Взрывы в России: В СНБО заявили, что не знают, "кто это бесчинствует"
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не знает, что является причиной взрывов в ряде регионов России
Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает РБК-Украина .
"Послушайте, идет война, откуда мы знаем, кто откуда летает? Это не наша территория, мы же не видим, кто у них там бесчинствует. Если они считают, что будут держать нас в напряжении, то они глубоко ошибаются. Поверьте, и Москва, и Санкт-Петербург, они ведь не зря на крыши поставили все эти железки (системы ПВО – ред.). Это им точно не поможет”, – сказал Данилов.
- В России в городе Туапсе 28 февраля произошел пожар на нефтебазе "Роснефти", местные жители жаловались на взрывы.
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