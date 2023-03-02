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Взрывы в России: В СНБО заявили, что не знают, "кто это бесчинствует"

2 мартa, 2023 четверг
07:17
война с Россией Алексей Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не знает, что является причиной взрывов в ряде регионов России

Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает РБК-Украина .

"Послушайте, идет война, откуда мы знаем, кто откуда летает? Это не наша территория, мы же не видим, кто у них там бесчинствует.  Если они считают, что будут держать нас в напряжении, то они глубоко ошибаются. Поверьте, и Москва, и Санкт-Петербург, они ведь не зря на крыши поставили все эти железки (системы ПВО – ред.). Это им точно не поможет”, – сказал Данилов.

  • В России в городе Туапсе 28 февраля произошел пожар на нефтебазе "Роснефти", местные жители жаловались на взрывы.
Новости
Алексей Данилов
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