Взрывы в России: В СНБО заявили, что не знают, "кто это бесчинствует"

Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает РБК-Украина .

"Послушайте, идет война, откуда мы знаем, кто откуда летает? Это не наша территория, мы же не видим, кто у них там бесчинствует. Если они считают, что будут держать нас в напряжении, то они глубоко ошибаются. Поверьте, и Москва, и Санкт-Петербург, они ведь не зря на крыши поставили все эти железки (системы ПВО – ред.). Это им точно не поможет”, – сказал Данилов.