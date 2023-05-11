Ведь Москва намерена использовать эту ситуацию как для своей пропаганды, так, возможно, и для зеркальных ударов "в ответ" по украинским центрам принятия решений.

Напомню, недавно прозвучало довольно странное заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, что глава РФ якобы постоянно находится в кремле.

Во-первых, отмечу, Путин является одной из самых охраняемых персон в мире. Соответственно, подобные заявления спикера о том, что Путин, мол, ночует в кремле, должны вызывать вопросы. Надо говорить о том, что ни о графике передвижения Путина, ни о режиме его охраны, а тем более о местах его пребывания неизвестно почти никому, кроме ограниченного круга лиц. Это алфавит работы спецслужб.

Если же в СМИ то и дело появляются сообщения о том, что Путин использовал как места постоянного пребывания бункеры, которые могут выдержать прямой ядерный удар, то мнение, что на него готовилось покушение с помощью БПЛА, по меньшей мере, вызывает легкую иронию.

Во-вторых, следует обратить внимание на то, что Путин минимизировал доступ к своему физическому телу (о чем раньше много раз сообщалось в СМИ), поэтому к нему могут приблизиться лишь отдельные лица (не более 5-6).

Поэтому, опять же, заявление Пескова о том, что Путин ночует в кремле, вызывает элемент недоверия источнику информации. Плюс, вы же помните, что Путин пользуется вроде бы бронепоездом (для этого построены даже специальные железные дороги, подземные тоннели и т.п.). То есть, российский диктатор уделяет вопросам собственной безопасности очень много внимания. Причем это касается не только его фобий, но и того, что он охраняемый объект.

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Путин пользуется вроде бы бронепоездом (для этого построены даже специальные железные дороги, подземные тоннели и т.п.). То есть, российский диктатор уделяет вопросам собственной безопасности очень много внимания. Причем это касается не только его фобий, но и того, что он охраняемый объект

Добавлю, что заявления россиян о якобы ударе украинской стороны с использованием двух дронов голословны, ведь БПЛА применяют с ограниченным количеством взрывчатки, и соответственно бить беспилотниками по объекту, защищенному системами ПВО и РЭБ, – алогично, поэтому вряд ли эту версию следует рассматривать как правдоподобную.

Но обращаю внимание на причину возникновения такой версии: в украинские СМИ забросили информацию, что ГУР Минобороны Украины якобы пыталось ликвидировать российского диктатора с помощью БПЛА, оснащенного 17 кг взрывчатки. Политолог, соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего" Юрий Романенко заявил, что связывает ситуацию с падением дрона в Подмосковье с попыткой устранения диктатора РФ. Он напомнил о том, что Путин собирался на днях посетить "Руднево".

"На прошлой неделе наши разведчики получили информацию о поездке Путина в индустриальный парк в Руднево. Наши соответственно запустили дрон-камикадзе, пролетевший все ПВО России и упавший неподалеку от индустриального парка. Когда утром стало известно о дроне, в Кремле начался незаурядный переполох. Песков написал новый график Путина – работать в кремле. В ФСО начались серьезные проверки ливней. Учитывая, насколько Путин помешан на своей безопасности, эта история может иметь огромные последствия для башен кремля", – цитирует Bild соучредителя аналитического центра "Украинский институт будущего" Романенко.

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Эта история действительно имела огромные последствия для башен кремля. Спецслужбы РФ, на мой взгляд, не могли не воспользоваться подобной информацией от украинского политолога. Действительно, Песков публикует информацию о новом графике работы российского диктатора. Упор делается на то, что Путин постоянно находится в кремле. Таким образом, создается основа будущей провокации, обоснование "украинского следа" в этом бессмысленном спектакле. Замечу, что информация Романенко была опубликована еще 25 апреля.

Песков публикует информацию о новом графике работы российского диктатора. Упор делается на то, что Путин постоянно находится в кремле. Таким образом, создается основа будущей провокации, обоснование "украинского следа" в этом бессмысленном спектакле.

Примечательно, что Красную площадь еще с конца апреля закрыли для подготовки к параду в честь 9 мая. Впрочем, записи сделаны именно со стороны Красной площади. На видео видно, как дрон пролетает прямо над брусчаткой и еще в воздухе взрывается у купола Сенатского дворца, официальной резиденции Путина.

Следует обратить внимание и на тот факт, что кремль – один из самых защищенных в России объектов. В частности, высока концентрация систем радиоэлектронной борьбы, которые глушат GPS-сигнал. Теоретически, на некоторых участках полета можно использовать автопилот (инерционную навигацию), но такая система снижает точность поражения. Зато мы наблюдали прямо противоположную картину при попадании в цель.

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Не стоит забывать, что еще в январе на крышах домов вокруг центра города были установлены зенитные комплексы "Панцирь-С1", разработанные для борьбы с беспилотниками.

Таким образом, то, что произошло в кремле, представляет собой имитацию удара, которую Россия использует как своеобразный casus belli. То есть повод для нанесения "зеркального ответа" по украинской территории. Причем речь идет о возможности нанесения ударов по так называемым центрам принятия решений.

Таким образом, то, что произошло в кремле, представляет собой имитацию удара, которую Россия использует как своеобразный casus belli. То есть повод для нанесения "зеркального ответа" по украинской территории

Неслучайно сам элемент этой ИПСО спецслужб РФ проходит на фоне возможного украинского контрнаступления.

Песков уже заявил, что Москва рассматривает самые разные варианты ответа на украинскую атаку на кремль. "Речь может идти только о продуманных и отвечающих интересам страны шагах", — отметил он.

Он также добавил, что за так называемой "атакой Украины на кремль" якобы стоят США. Заявления Киева о непричастности к удару по кремлю Песков назвал "совершенно уморительными".

В свою очередь глава госдумы РФ Володин назвал атаку беспилотников на кремль "терактом" в отношении Путина и "нападением на Россию", а депутат госдумы от оккупированного Крыма Шеремет призвал нанести ракетный удар по резиденции Владимира Зеленского в Киеве. Дальше – больше: заместитель секретаря Совбеза страны-оккупантки Дмитрий Медведев призвал к "физическому устранению" президента Украины Владимира Зеленского и его окружения.

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Продвигается тезис о том, что русская сторона оставляет за собой право зеркального ответа по центрам принятия решений. Мы год слышали эти пугалки, но реальных действий со стороны РФ не было

Иными словами, продвигается тезис, что российская сторона оставляет за собой право зеркального ответа по центрам принятия решений. Мы год слышали эти устрашения, но реальных действий со стороны РФ не было. То есть можем говорить, что подобный сценарий может использоваться Россией как элемент военно-политического давления, прежде всего, на политическое руководство Украины с целью предотвратить контрнаступление ВСУ.

Примечательна реакция госсекретаря США Энтони Блинкена на утверждение российских официальных лиц по поводу якобы атаки беспилотника на кремль. "Я бы воспринимал все, что выходит из кремля, с очень большой осторожностью", — сказал госсекретарь.

Как сообщалось, два беспилотника пытались атаковать кремль в ночь на 3 мая. Ответственность за это российские власти возложили на Украину.

"Сегодня ночью киевским режимом была предпринята попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента. Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на кремль", - указали в сообщении пресс-службы кремля.

В сети опубликовали видео удара БПЛА по крыше кремля, после чего происходит возгорание. Примечательно, что Путина во время атаки не было – он работал в своей резиденции в Ново-Огарево.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров уже опроверг заявления о причастности Украины к атаке дронов на кремль. Он напомнил, что наша страна не нападает на другие государства, только защищает свои территории. По словам Никифорова, произошедшее в Москве очевидно – нагнетание ситуации перед 9 мая. Ожидаемый прием от наших противников.

Специально для Эспрессо

Об авторе. Дмитрий Снегирев, обозреватель Эспрессо

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