Взрывы в Мариуполе в 80 км от фронта могли быть от ударов по оккупантам собственным оружием Украины, - главред Defense Express Катков
У Украины есть возможность наносить удары в пределах 300 км своим оружием, поэтому взрывы в Мариуполе в ночь на 22 февраля могли быть от попаданий украинских ракет
Об этом в эфире Эспрессо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.
"Дальность от линии фронта до Мариуполя более 80 км - это значительная дальность. Важный аспект в том, что Украина неоднократно продемонстрировала, что имеет собственные возможности нанесения ударов", - отметил он.
Катков напомнил об ударах по аэродромам в оккупированном Крыму летом, когда у Украины не было ракет даже на 84 км.
"Эти удары, по официальным сообщениям Генштаба, были нанесены ракетным вооружением ВСУ. Украина действительно имеет возможность наносить удары в пределах 300 км. Скорее всего, был решен вопрос с тем, что количество этих "генераторов хлопка" на такую дальность просто увеличивается", – подытожил эксперт.
- Напомним, во временно оккупированном Мариуполе вечером 21 февраля раздалось 11 взрывов: горсовет подтвердил уничтожение состава БК оккупантов.
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