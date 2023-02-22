Об этом в эфире Эспрессо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

"Дальность от линии фронта до Мариуполя более 80 км - это значительная дальность. Важный аспект в том, что Украина неоднократно продемонстрировала, что имеет собственные возможности нанесения ударов", - отметил он.

Катков напомнил об ударах по аэродромам в оккупированном Крыму летом, когда у Украины не было ракет даже на 84 км.

"Эти удары, по официальным сообщениям Генштаба, были нанесены ракетным вооружением ВСУ. Украина действительно имеет возможность наносить удары в пределах 300 км. Скорее всего, был решен вопрос с тем, что количество этих "генераторов хлопка" на такую дальность просто увеличивается", – подытожил эксперт.