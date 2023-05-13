Взрывы в Луганске: оккупанты заявили о ранении депутата госдумы РФ Водолацкого
Во временно оккупированном Луганске ранен первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Виктор Водолацкий
Об этом, по словам представителей ЛНР, информируют российские пропагандистские издания.
"По дополнительной информации, в результате ракетных обстрелов г. Луганска ранения получили шестеро детей и депутат Государственной думы Виктор Водолацкий", - говорится в сообщении.
Однако оккупанты ничего не публикуют о состоянии российского депутата и деталях о серьезности ранения.
Телеграмм-канал База обнародовал видео, где Водолацкий на фоне горящего здания завода в Луганске выглядит целым и невредимым.
Впоследствии Водолацкий объяснил, при каких обстоятельствах получил ранения.
После записи видео у горящего здания он услышал крики о помощи и бросился помогать. Однако на депутата обрушилась кирпичная кладка, которая "повредила руки, ноги и лицо". Удалось ли Водолацкому спасти людей, сколько именно людей звали на помощь – не сообщается.
- Напомним, вечером пятницы, 12 мая, во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы. Местные жители сообщают , что горит в районе завода "ПОЛИ-ПАК" и нефтебазы.
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