Об этом, по словам представителей ЛНР, информируют российские пропагандистские издания.

"По дополнительной информации, в результате ракетных обстрелов г. Луганска ранения получили шестеро детей и депутат Государственной думы Виктор Водолацкий", - говорится в сообщении.

Однако оккупанты ничего не публикуют о состоянии российского депутата и деталях о серьезности ранения.

Телеграмм-канал База обнародовал видео, где Водолацкий на фоне горящего здания завода в Луганске выглядит целым и невредимым.

Впоследствии Водолацкий объяснил, при каких обстоятельствах получил ранения.

После записи видео у горящего здания он услышал крики о помощи и бросился помогать. Однако на депутата обрушилась кирпичная кладка, которая "повредила руки, ноги и лицо". Удалось ли Водолацкому спасти людей, сколько именно людей звали на помощь – не сообщается.