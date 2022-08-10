Взрывы в Крыму – важный фактор, который будет влиять на психологическое состояние россиян, - Сергей Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defence Express Сергей Згурец считает, что взрывы на российской авиабазе во временно оккупированном Крыму являются важным фактором, влияющим на психологическое состояние россиян
Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Подрыв складов с боеприпасами и российских аэродромов во временно оккупированном Крыму - важный фактор, который будет влиять на психологическое состояние агрессора и на оккупантов на разных участках фронта. Вчерашний день не менее символичен и показателен, чем уничтожение крейсера "Москва". Общие идеологический и психологический фоны инцидента на военной базе оккупантов в Крыму очень положительные", - отметил Згурец.
Аналитик добавил, что мнения экспертов об особенностях удара по авиабазе в Крыму разделились.
"Вчерашние события в Крыму добавили интриги о возможности украинской армии совершать удары по оккупированной территории. Мы до сих пор думаем над тем, как это удалось: часть экспертов склоняется к мнению, что это были ракеты ATACMS, другие считают, что это были усовершенствованные украинские ракеты "Нептун". "В любом случае официальные должностные лица не комментировали взрывы в Крыму", - отметил Сергей Згурец.
- 9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке, на полуострове начали эвакуацию жителей в Сакском районе.
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- The New York Times со ссылкой на собственные источники предположило , что для атаки на Крым могли использовать оружие украинского производства.
- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя обстрел авиабазы в Крыму, написал : "Все только начинается".
- В вечернем обращении к гражданам президент Зеленский сказал: "Российская война против Украины началась с Крыма и должна закончиться Крымом".
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