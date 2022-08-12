Взрывы в Крыму снизили способность морской авиации Черноморского флота РФ, - минобороны Британии
После взрывов 9 августа в районе Новофедоровки в Крыму на российской военной базе способности морской авиации российского Черноморского флота значительно снизилась в регионе
Об этом информирует в твиттере минобороны Великобритании .
"Состоятельность морской авиации флота сейчас значительно снизилась. Этот инцидент, вероятно, заставит российскую армию пересмотреть свое восприятие угрозы, ведь Крым раньше воспринимался как безопасный тыл", - говорится в сообщении.
В британском оборонном ведомстве добавляют, что потеря восьми боевых самолетов лишь незначительная часть парка самолетов армии РФ для войны в Украине.
"В основном "Саки" была как база для авиации Черноморского флота России", - уточнили в минобороны Британии.
- Напомним, 9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке, на полуострове начали эвакуацию жителей в Сакском районе. Местные сообщали о большом количестве автомобилей скорой помощи, которые едут в Новофедоровку из Евпатории. Очевидцы слышали серию взрывов, подобных детонации боеприпасов.
- В Институте исследования войны заявили , что в кремле не обвиняют Украину в ударах по аэродрому в Новофедоровке в Крыму, ведь это свидетельствовало бы о неэффективности российских систем ПВО. Источник в украинском правительстве подтвердил , что за атакой на российский аэродром в Новофедоровке, в оккупированном Крыму, стоит Украина.
- В Минобороны прокомментировали пожар на аэродроме в Крыму: "Напоминаем о запрещении курения в неустановленных местах".
- В вечернем обращении 9 августа Владимир Зеленский заявил , что российская война против Украины началась с Крыма и должна закончиться Крымом.
- The Wall Street Journal 9 августа написала , что взрывы в Крыму приближают войну к дому россиян.
- The New York Times со ссылкой на собственные источники предположило , что для атаки в Крым могли использовать оружие украинского производства.
- Спутниковые снимки сервиса Planet Labs за 10 августа зафиксировали результаты взрывов на военном полигоне "Саки" в Крыму.
- Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает , что после освобождения Крыма от российских захватчиков Крым будет выполнять роль защитника украинского государства на Черном море.
- Forbes исследовал , что стоимость уничтоженной 9 августа российской авиатехники, размещенной на аэродроме в Крыму, составляет $650 млн – $850 млн.
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