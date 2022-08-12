Об этом информирует в твиттере минобороны Великобритании .

"Состоятельность морской авиации флота сейчас значительно снизилась. Этот инцидент, вероятно, заставит российскую армию пересмотреть свое восприятие угрозы, ведь Крым раньше воспринимался как безопасный тыл", - говорится в сообщении.

В британском оборонном ведомстве добавляют, что потеря восьми боевых самолетов лишь незначительная часть парка самолетов армии РФ для войны в Украине.

"В основном "Саки" была как база для авиации Черноморского флота России", - уточнили в минобороны Британии.

Напомним, 9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке, на полуострове начали эвакуацию жителей в Сакском районе. Местные сообщали о большом количестве автомобилей скорой помощи, которые едут в Новофедоровку из Евпатории. Очевидцы слышали серию взрывов, подобных детонации боеприпасов.

В Институте исследования войны заявили , что в кремле не обвиняют Украину в ударах по аэродрому в Новофедоровке в Крыму, ведь это свидетельствовало бы о неэффективности российских систем ПВО. Источник в украинском правительстве подтвердил , что за атакой на российский аэродром в Новофедоровке, в оккупированном Крыму, стоит Украина.

В Минобороны прокомментировали пожар на аэродроме в Крыму: "Напоминаем о запрещении курения в неустановленных местах".

В вечернем обращении 9 августа Владимир Зеленский заявил , что российская война против Украины началась с Крыма и должна закончиться Крымом.

The Wall Street Journal 9 августа написала , что взрывы в Крыму приближают войну к дому россиян.

The New York Times со ссылкой на собственные источники предположило , что для атаки в Крым могли использовать оружие украинского производства.

Спутниковые снимки сервиса Planet Labs за 10 августа зафиксировали результаты взрывов на военном полигоне "Саки" в Крыму.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает , что после освобождения Крыма от российских захватчиков Крым будет выполнять роль защитника украинского государства на Черном море.

Forbes исследовал , что стоимость уничтоженной 9 августа российской авиатехники, размещенной на аэродроме в Крыму, составляет $650 млн – $850 млн.