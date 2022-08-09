Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Взрывы приближают почти шестимесячную войну к дому для россиян, в значительной степени переживших войну как вторжение на украинскую территорию. Подавляющее большинство россиян поддержало захват полуострова в 2014 году, и он стал популярным туристическим направлением", — отмечает издание.

Читайте также: Взрывы в Крыму подталкивают к выводам о существенном возрастании мощи ВСУ. Колонка Сергея Згурца

"По словам российских официальных лиц, серия взрывов на базе ВВС России на стратегически важном полуострове Крым вызвала эвакуацию. И это нервничает их, поскольку Украина продолжает контрнаступление, направленное на освобождение юга страны от контроля России", — пишет WSJ.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя обстрел авиабазы в Крыму, написал : "Все только начинается".

9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке, на полуострове начали эвакуацию жителей в Сакском районе.

В Минобороны прокомментировали пожар на аэродроме в Крыму: "Напоминаем о запрещении курения в неустановленных местах".

The New York Times со ссылкой на собственные источники предположило, что для атаки на Крым могли использовать оружие украинского производства.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb