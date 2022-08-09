Взрывы в Крыму приближают войну к дому россиян, - The Wall Street Journal
Украина продолжает контрнаступление, направленное на освобождение юга страны от контроля России
Об этом пишет The Wall Street Journal.
"Взрывы приближают почти шестимесячную войну к дому для россиян, в значительной степени переживших войну как вторжение на украинскую территорию. Подавляющее большинство россиян поддержало захват полуострова в 2014 году, и он стал популярным туристическим направлением", — отмечает издание.
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"По словам российских официальных лиц, серия взрывов на базе ВВС России на стратегически важном полуострове Крым вызвала эвакуацию. И это нервничает их, поскольку Украина продолжает контрнаступление, направленное на освобождение юга страны от контроля России", — пишет WSJ.
- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя обстрел авиабазы в Крыму, написал : "Все только начинается".
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- The New York Times со ссылкой на собственные источники предположило, что для атаки на Крым могли использовать оружие украинского производства.
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