English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Статьи Взрывы в Крыму подталкивают к выводам о существенном росте мощности ВСУ. Колонка Сергея Згурца
Аналитика

Взрывы в Крыму подталкивают к выводам о существенном росте мощности ВСУ. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
9 августа, 2022 вторник
22:27
Статьи

Также не менее интересно попадание в Геническу по складу боеприпасов, расположенному на растоянии 170 км от наших позиций

Будем говорить о взрывах в Крыму, о военной помощи США на 1 млрд долларов и о том, как Украина использует противорадиолокационные ракеты.

Взрывы в Крыму

Сегодня прогремели взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке Сакского района  оккупированного Россией полуострова. По свидетельству очевидцев, раздалось от 7 до 10 взрывов возле воинской части и к месту событий отправились несколько карет скорой помощи. Мощность взрывов была такой, что на расстоянии 20 км от Новофедоровки вылетели стекла и сработала сигнализация в автомобилях. На выезде из Новофедоровки образовались пробки, потому что туристы спешно покидали поселки. В этой зоне Крыма расположен аэродром возле города Саки, где базируется 43-й истребительный авиационный полк ВКС России, в составе которого преимущественно истребители Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М. Эта база использовалась для ударов по территории Украины, в частности, по Херсонской и Запорожской областям. Аэродром был защищен российскими комплексами С-400, никакй работы которых мы не увидели в этой ситуации. Кроме того, возле Новофедоровки расположен известный полигон "Нитка", который используется для подготовки пилотов, взлетающих и садящихся на авианосцах. Это уникальный полигон, захваченный рашистами на нашей земле. Также были склады с боеприпасами вблизи курортных городов Саки и Новофедоровки.

Фото и видео свидетельствуют о достаточно мощных взрывах, что подталкивает нас к выводу о существенных попаданиях, хотя министерство обороны РФ связывает это с детонацией нескольких авиационных боеприпасов или пожаром при заправке топливом, но мы убеждены в совершенно другом. Пока что мы выдвигаем версии, пока не выяснятся реальные причины этих эффективных ударов по территории, которую оккупировала РФ.

Если говорить о технической стороне дела, чем могли попасть по объектам, то расстояние от Новофедоровки в Крыму до ближайших позиций ВСУ в Херсонской области около 200 км. HIMARS имеют дальность 80 км, оперативно тактический комплекс "Точка-У" имеет дальность в 120 км, возможно, можем говорить о доработанных версиях "Ольха-М", которая имеет дальность 120 км, но этого не хватает, чтобы преодолеть такое расстояние.

Эксперты говорят о том, что оптимально Украина могла использовать для атаки американские ракеты ATACMS большой дальности. Они имеют дальность до 300 км, но ни в одном пакете о таком вооружении не объявлялось. С другой стороны, есть примеры, когда оружие от партнеров используется, а впоследствии узнаем о том, что мы действительно получили такое усиление в наши арсеналы.

Сегодня было еще не менее интересное попадание в Геническое в склад боеприпасов. Расстояние от наших позиций до склада составляет около 170 км. И эти факты подталкивают нас к выводу, что у украинской армии есть возможность уничтожать объекты на значительном расстоянии.

Подождем официальных сообщений, если они будут с украинской стороны. Во всяком случае, это чрезвычайно символичный шаг, говорящий о том, что подобное решение могло приниматься высоким военно-политическим руководством страны. Я согласен с военным специалистом, сказавшим, что удар по целям в Новофедоровке можно ставить в один ряд с потоплением крейсера "Москва". Мощности украинской армии на примере этой истории в Крыму существенно выросли.

Новый пакет военной помощи от США

Америка объявила о пакете в 1 млрд долларов, который содержит в значительной степени ракетные и боеприпасные компоненты. Это боеприпасы к HIMARS и NASAMS, которые мы ждем. Представитель министерства обороны США объявил, что Украине переданы противорадиолокационные ракеты. Сосредотачиваясь на HIMARS и NASAMS скажу, что заместитель министра обороны США Колин Каль отметил, что количества HIMARS, которое есть у ВСУ, вполне достаточно и нужно делать упор на получении дальнобойных ракет, позволяющих уничтожать вражеские цели, именно количество боеприпасов определяет эффективность использования систем на поле боя.



Вернемся к подробностям этого плана – это передача Украине противорадиолокационных ракет. Ранее мы были уверены, что это были HIMARS с новыми головками самонаведения, которые использовались для ударов по российским системам ПВО.

Ситуация меняется и есть подтверждение того, что переданные в Украину радиолокационные ракеты HARM, по словам заместителя министра обороны США могут использоваться с украинских самолетов. И это интересный факт, поскольку раньше такие ракеты могли использоваться только с самолетов зарубежного производства.



Победа будет за нами! Нам важно использовать технологические преимущества на поле боя как основополагающий элемент текущей войны

Видео
Крым
военные силы Украины
оккупированные территории
Военные новости
оружие для Украины
Колонка Згурца
HIMARS
Читайте также:
Андреас Умланд
6 августа, 2022 суббота
В кремле поняли, что продолжение войны – это угроза единства РФ, – политолог Умланд
Затримання
8 августа, 2022 понедельник
Готовили убийство министра обороны и главы разведки: на Волыни задержали киллеров спецслужб РФ
Реджеп Ердоган та Володимир Путін
6 августа, 2022 суббота
Эрдоган лично предложил Путину организовать встречу с Зеленским в Турции
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.58
    Покупка 38.58
    Продажа 39.59
  • EUR
    Покупка 38.96
    Продажа 40.11
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
9 августа
23:30
ЕСПЧ
Латвия хочет присоединиться к делу "Украина против России" в Европейском суде по правам человека
23:02
Джонсон и Макрон заявили, что будут поддерживать Украину, сколько потребуется
22:55
Ким Чен Ын
Россия может покупать оружие в Северной Корее, - Bloomberg
22:41
Взрывы в Крыму приближают войну к дому россиян, - The Wall Street Journal
22:30
Эксклюзив
Взрывы в Крыму – это последствия превращения полуострова в российскую военную базу, - дипломат Чалый
22:26
США предоставит Украине $89 млн на разминирование
22:10
Cтивен Сигал по заказу Кремля будет снимать фильм о Донбассе
21:58
Байден подписал протоколы о ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО
21:55
Россияне ввезли в Беларусь очередную партию ракет С-300
21:39
Светлана Тихановская
Белорусская оппозиция создала объединенное переходное правительство, - СМИ
21:33
Залужный провел телефонный разговор с главнокомандующим силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи
21:31
Приложение "Дия"
Вскоре в действии появится е-пенсионное и е-"прописка"
21:22
Александр Лукашенко
Беларуси ни в коем случае нельзя терять рынки Евросоюза, - Лукашенко
21:08
Все только начинается, - Подоляк о взрывах на авиабазе в Крыму
21:01
США ввели санкции против сотни топ-чиновников Беларуси, причастных к подрыву демократии в республике
20:57
Для атаки на Крым могли использовать оружие украинского производства, - The New York Times
20:38
Владимир Путин держится за стол во время встречи в Кремле
Путин решил бороться с алкоголизмом в России
20:34
Обновлено
Instagram заблокировал страницу Ассоциации семей защитников Азовстали
20:27
После ударов по Антоновскому мосту оккупанты начали вывозить свои семьи из Херсона, - ОВА
20:18
Lufthansa продлила срок отказа от полетов в воздушном пространстве Украины и России до конца марта 2023 года
20:15
Воины бригады имени князя Мономаха показали, как уничтожили русский БТР-82 с экипажем
20:11
Французский сенатор призывает немедленно ввести миссию ООН на ЗАЭС
20:08
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:00
Эксклюзив
Что такое Switchblade и как ВСУ используют этот дрон-камикадзе в войне с РФ
19:46
Запорожскую АЭС хотят присоединить к энергосистеме России и сейчас она в шаге от трагедии, как на Фукусиме, - Энергоатом
19:26
"Напоминаем о запрете курения в неустановленных местах": в Минобороны прокомментировали пожар на аэродроме в Крыму
19:25
Россияне провели неудачный штурм и разведку боем на Бахмутском направлении и безуспешно пытались привлечь ДРГ, - Генштаб
19:06
Эксклюзив
Существует угроза ударов по городам на Севере Украины по комплексам С-300 во время "учений" в Беларуси, - главный редактор Defense Express Катков
19:00
Эксклюзив
Властям неинтересно видеть прогрессивную оппозицию: экс-нардеп Ирина Луценко об отключении Еспресо, Прямого и 5 канала из цифрового вещания
18:57
В Грузии оппозиция обвинила минобороны в передаче России данных о воюющих в Украине добровольцах
18:51
Обновлено
В Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке, на полуострове начали эвакуацию жителей Сакского районае
18:50
В польском Мальборке демонтировали памятник советской армии
18:34
Эксклюзив
Александр Погребиский
Россияне пополнили силы количественно, но не качественно, мы снова видим отправку "мяса" на убой, - боец ВСУ Погребиский
18:24
Эксклюзив
За такие теракты, как в Еленовке, частично ответственны международные организации и ряд стран - экс-командир полка "Азов" Жорин
18:22
Венгрия
Венгерская компания MOL вызвалась помочь России оплатить заблокированный транзит нефти через Украину
18:05
Эксклюзив
Эрдоган играет роль султана: пытается доказать, что Турция может стать новым центром силы, – эксперт-международник Каракуц
18:05
В Украине создадут онлайн-платформу "Национальный корпус крымскотатарского языка"
17:43
Эксклюзив
Видим предпосылки к потере инициативы россиян, – военный аналитик Левин
17:34
Молдова
Россия ввела запрет на импорт овощей и фруктов из Молдовы
17:22
Иран ракета
Россия запустила на орбиту иранский разведывательный спутник
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV