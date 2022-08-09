Взрывы в Крыму подталкивают к выводам о существенном росте мощности ВСУ. Колонка Сергея Згурца

Будем говорить о взрывах в Крыму, о военной помощи США на 1 млрд долларов и о том, как Украина использует противорадиолокационные ракеты.

Взрывы в Крыму

Сегодня прогремели взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке Сакского района оккупированного Россией полуострова. По свидетельству очевидцев, раздалось от 7 до 10 взрывов возле воинской части и к месту событий отправились несколько карет скорой помощи. Мощность взрывов была такой, что на расстоянии 20 км от Новофедоровки вылетели стекла и сработала сигнализация в автомобилях. На выезде из Новофедоровки образовались пробки, потому что туристы спешно покидали поселки. В этой зоне Крыма расположен аэродром возле города Саки, где базируется 43-й истребительный авиационный полк ВКС России, в составе которого преимущественно истребители Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М. Эта база использовалась для ударов по территории Украины, в частности, по Херсонской и Запорожской областям. Аэродром был защищен российскими комплексами С-400, никакй работы которых мы не увидели в этой ситуации. Кроме того, возле Новофедоровки расположен известный полигон "Нитка", который используется для подготовки пилотов, взлетающих и садящихся на авианосцах. Это уникальный полигон, захваченный рашистами на нашей земле. Также были склады с боеприпасами вблизи курортных городов Саки и Новофедоровки.

Фото и видео свидетельствуют о достаточно мощных взрывах, что подталкивает нас к выводу о существенных попаданиях, хотя министерство обороны РФ связывает это с детонацией нескольких авиационных боеприпасов или пожаром при заправке топливом, но мы убеждены в совершенно другом. Пока что мы выдвигаем версии, пока не выяснятся реальные причины этих эффективных ударов по территории, которую оккупировала РФ.

Если говорить о технической стороне дела, чем могли попасть по объектам, то расстояние от Новофедоровки в Крыму до ближайших позиций ВСУ в Херсонской области около 200 км. HIMARS имеют дальность 80 км, оперативно тактический комплекс "Точка-У" имеет дальность в 120 км, возможно, можем говорить о доработанных версиях "Ольха-М", которая имеет дальность 120 км, но этого не хватает, чтобы преодолеть такое расстояние.



Эксперты говорят о том, что оптимально Украина могла использовать для атаки американские ракеты ATACMS большой дальности. Они имеют дальность до 300 км, но ни в одном пакете о таком вооружении не объявлялось. С другой стороны, есть примеры, когда оружие от партнеров используется, а впоследствии узнаем о том, что мы действительно получили такое усиление в наши арсеналы.



Сегодня было еще не менее интересное попадание в Геническое в склад боеприпасов. Расстояние от наших позиций до склада составляет около 170 км. И эти факты подталкивают нас к выводу, что у украинской армии есть возможность уничтожать объекты на значительном расстоянии.



Подождем официальных сообщений, если они будут с украинской стороны. Во всяком случае, это чрезвычайно символичный шаг, говорящий о том, что подобное решение могло приниматься высоким военно-политическим руководством страны. Я согласен с военным специалистом, сказавшим, что удар по целям в Новофедоровке можно ставить в один ряд с потоплением крейсера "Москва". Мощности украинской армии на примере этой истории в Крыму существенно выросли.

Новый пакет военной помощи от США

Америка объявила о пакете в 1 млрд долларов, который содержит в значительной степени ракетные и боеприпасные компоненты. Это боеприпасы к HIMARS и NASAMS, которые мы ждем. Представитель министерства обороны США объявил, что Украине переданы противорадиолокационные ракеты. Сосредотачиваясь на HIMARS и NASAMS скажу, что заместитель министра обороны США Колин Каль отметил, что количества HIMARS, которое есть у ВСУ, вполне достаточно и нужно делать упор на получении дальнобойных ракет, позволяющих уничтожать вражеские цели, именно количество боеприпасов определяет эффективность использования систем на поле боя.





Вернемся к подробностям этого плана – это передача Украине противорадиолокационных ракет. Ранее мы были уверены, что это были HIMARS с новыми головками самонаведения, которые использовались для ударов по российским системам ПВО.

Ситуация меняется и есть подтверждение того, что переданные в Украину радиолокационные ракеты HARM, по словам заместителя министра обороны США могут использоваться с украинских самолетов. И это интересный факт, поскольку раньше такие ракеты могли использоваться только с самолетов зарубежного производства.





Победа будет за нами! Нам важно использовать технологические преимущества на поле боя как основополагающий элемент текущей войны