Взрывы в Киевской области во время воздушной тревоги - работа саперов, - ОВА

Об этом информирует в телеграмме глава Киевской ОВ Алексей Кулеба .

"Взрывы, которые могли слышать в некоторых общинах области в начале сигнала тревоги – плановая работа саперов", – написал Кулеба.

Воздушная тревога началась в Киевской области в 15.15 и закончилась в 16.29.

В Полтавской и Киевской областях сегодня, 20 октября, проводят учебные стрельбы и тренируют саперы.