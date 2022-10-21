Взрывы в Киевской области во время воздушной тревоги - работа саперов, - ОВА
На территории Киевской области во время воздушной тревоги были слышны взрывы – это работа саперов
Об этом информирует в телеграмме глава Киевской ОВ Алексей Кулеба .
"Взрывы, которые могли слышать в некоторых общинах области в начале сигнала тревоги – плановая работа саперов", – написал Кулеба.
Воздушная тревога началась в Киевской области в 15.15 и закончилась в 16.29.
- В Полтавской и Киевской областях сегодня, 20 октября, проводят учебные стрельбы и тренируют саперы.
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