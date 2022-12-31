Взрывы в Киеве, Хмельницком и Николаеве. Перед Новым годом россияне атаковали ракетами Украину
Днем в субботу, 31 декабря 2022 года, Россия выпустила ракеты по нескольким областным центрам Украины
В настоящее время органы власти сообщают о попадании в Киеве, Хмельницком и Николаеве.
В столице под удар попали центральные районы – Печерский и Соломенский.
Не обошлось без жертв.
На Соломенке, в частности, погиб один человек. Еще три человека госпитализированы.
По информации киевского городского головы Виталия Кличко, поражены гражданские объекты.
Офис президента Украины говорит о прилете в одну из киевских гостиниц.
В Хмельницком известно о 4 раненых, в Николаеве – о 2-х.
При этом значительную часть ракет удалось сбить украинским ПВО.
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