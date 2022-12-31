Взрывы в Киеве, Хмельницком и Николаеве. Перед Новым годом россияне атаковали ракетами Украину

В настоящее время органы власти сообщают о попадании в Киеве, Хмельницком и Николаеве.



В столице под удар попали центральные районы – Печерский и Соломенский.



Не обошлось без жертв.



На Соломенке, в частности, погиб один человек. Еще три человека госпитализированы.



По информации киевского городского головы Виталия Кличко, поражены гражданские объекты.



Офис президента Украины говорит о прилете в одну из киевских гостиниц.



В Хмельницком известно о 4 раненых, в Николаеве – о 2-х.



При этом значительную часть ракет удалось сбить украинским ПВО.



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