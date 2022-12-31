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Взрывы в Киеве, Хмельницком и Николаеве. Перед Новым годом россияне атаковали ракетами Украину

31 декабря, 2022 суббота
15:00
Новости

Днем в субботу, 31 декабря 2022 года, Россия выпустила ракеты по нескольким областным центрам Украины

В настоящее время органы власти сообщают о попадании в Киеве, Хмельницком и Николаеве.

В столице под удар попали центральные районы – Печерский и Соломенский.

Не обошлось без жертв.

На Соломенке, в частности, погиб один человек. Еще три человека госпитализированы.

По информации киевского городского головы Виталия Кличко, поражены гражданские объекты.

Офис президента Украины говорит о прилете в одну из киевских гостиниц.

В Хмельницком известно о 4 раненых, в Николаеве – о 2-х.

При этом значительную часть ракет удалось сбить украинским ПВО.

Новость дополняется

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