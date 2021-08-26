Взрывы в Кабуле: Франция эвакуирует посла, - Макрон

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает ЕП со ссылкой на Le Figaro.

"Учитывая условия безопасности, французский посол пока не останется в Афганистане. Он останется послом, но из соображений безопасности он будет работать из Парижа", - сказал Макрона.

Он подчеркнул, что Франция планирует продолжить операцию по эвакуации.



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"Франция вместе с другими союзниками делает все возможное в этой ситуации, и мы продолжим делать это", - сказал он.

После двух взрывов возле аэропорта в столице Афганистана с ранениями госпитализированы 60 человек .