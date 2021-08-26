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Взрывы в Кабуле: Франция эвакуирует посла, - Макрон

26 августа, 2021 четверг
21:12
Мир Президент Франции Эммануэль Макрон

Посол Франции в Афганистане Давид Мартино будет работать из Парижа после взрывов возле аэропорта Кабула

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает ЕП со ссылкой на Le Figaro.

"Учитывая условия безопасности, французский посол пока не останется в Афганистане. Он останется послом, но из соображений безопасности он будет работать из Парижа", - сказал Макрона.

Он подчеркнул, что Франция планирует продолжить операцию по эвакуации.

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"Франция вместе с другими союзниками делает все возможное в этой ситуации, и мы продолжим делать это", - сказал он.

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Афганистан
Эммануэль Макрон
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