Взрывы в Джанкое: оккупационные власти ввели режим ЧС в городе

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на главу так называемой "администрации" Игоря Ивина.

Сообщается также, что российский следственный комитет начал расследовать "факт использования беспилотных летательных аппаратов на территории Крыма".

Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов уверяет, что ситуация в Джанкое "находится под контролем".