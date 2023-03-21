Взрывы в Джанкое: оккупационные власти ввели режим ЧС в городе
После ночных взрывов в городе Джанкое полуострова Крым, оккупационные власти ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на главу так называемой "администрации" Игоря Ивина.
Сообщается также, что российский следственный комитет начал расследовать "факт использования беспилотных летательных аппаратов на территории Крыма".
Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов уверяет, что ситуация в Джанкое "находится под контролем".
- Поздним вечером 20 марта во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Сообщается об уничтожении российских крылатых ракет "Калибр НК", которые везли по железной дороге в Джанкое.
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