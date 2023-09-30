Взрывы в Брянской области РФ: один из поселков без света
В Брянской области РФ раздались взрывы. Поселок Погар остался без электроэнергии. Власти обвиняют в атаке Украину
Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
По его словам, в результате атаки в поселке Погар проблемы с энергоснабжением. Оно расположено примерно в 20 км от украинской границы.
"Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - добавил губернатор.
В атаке, повлекшей аварию на энергетическом объекте, он обвиняет Украину.
Местные паблики сообщают о попадании по одной из электроподстанций Брянской области.
- Напомним, накануне стало известно, что ДРГ в составе около 50 человек с территории Украины зашла в Брянской области и начала боевые действия.
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