Взрывы в Брянской области РФ: один из поселков без света

Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

По его словам, в результате атаки в поселке Погар проблемы с энергоснабжением. Оно расположено примерно в 20 км от украинской границы.

"Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - добавил губернатор.

В атаке, повлекшей аварию на энергетическом объекте, он обвиняет Украину.

Местные паблики сообщают о попадании по одной из электроподстанций Брянской области.