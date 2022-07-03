Об этом сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко в телеграме .

"Сегодня ночью в результате действий, вызванных российскими военнослужащими, в городе Белгород погибла семья Коптеловых из Цуповки - 3 человека, в том числе и маленький ребенок", - подчеркнул он.

По словам Вячеслава Задоренко, такую информацию предоставили вынужденные переселенцы. Он отметил, что жители Цуповки и других временно оккупированных населенных пунктов были вынуждены бежать от войны через РФ в Европу.

"К сожалению, как видим, Россия уничтожает наших людей и на своей территории", - заметил голова громады.

Ночью 3 июля в Белгороде раздались взрывы . В результате были повреждены 11 многоэтажек, три человека погибли, еще 4 пострадали.

В многоэтажку в Белгороде попал обломок ракеты из российского ЗРПК "Панцирь".

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