Взрывы в Белгороде: погибла семья из Харьковской области, в том числе ребенок
В результате взрывов в российском Белгороде 3 июля погибли три человека с Харьковщины, в том числе ребенок, бежавшие от войны
Об этом сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко в телеграме .
"Сегодня ночью в результате действий, вызванных российскими военнослужащими, в городе Белгород погибла семья Коптеловых из Цуповки - 3 человека, в том числе и маленький ребенок", - подчеркнул он.
По словам Вячеслава Задоренко, такую информацию предоставили вынужденные переселенцы. Он отметил, что жители Цуповки и других временно оккупированных населенных пунктов были вынуждены бежать от войны через РФ в Европу.
"К сожалению, как видим, Россия уничтожает наших людей и на своей территории", - заметил голова громады.
- Ночью 3 июля в Белгороде раздались взрывы . В результате были повреждены 11 многоэтажек, три человека погибли, еще 4 пострадали.
- В многоэтажку в Белгороде попал обломок ракеты из российского ЗРПК "Панцирь".
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