Взрывы в аэропорту Кабула: число пострадавших возросло до 60 человек
После двух взрывов возле аэропорта в столице Афганистана с ранениями госпитализированы 60 человек
Об этом сообщает Кабульский хирургический центр в Twitter.
"Пока в наш Кабульский хирургический центр прибыли около 60 пациентов, получивших ранения в результате нападения в аэропорту", - говорится в сообщении.
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Центр также сообщил о 30 госпитализированных, а также о 6 жертвах, умерших по дороге в Центр.
Ранее сообщалось о как минимум 15 раненых.
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