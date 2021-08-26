Взрывы в аэропорту Кабула: число пострадавших возросло до 60 человек

Об этом сообщает Кабульский хирургический центр в Twitter.



"Пока в наш Кабульский хирургический центр прибыли около 60 пациентов, получивших ранения в результате нападения в аэропорту", - говорится в сообщении.



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Центр также сообщил о 30 госпитализированных, а также о 6 жертвах, умерших по дороге в Центр.



Ранее сообщалось о как минимум 15 раненых.

???? Around 60 patients wounded in airport attack have arrived at our #Kabul Surgical Centre so far. #KabulAirport #Afghanistan - EMERGENCY (English) (@emergency_ngo) August 26, 2021