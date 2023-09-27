Взрывы прогремели в Подмосковье. Очевидцы пишут о пожаре в районе аэродрома
В ночь с 26 на 27 сентября произошел пожар и прогремели взрывы в районе аэродрома Чкаловский
Об этом сообщает российский телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ.
Сообщения о пожаре и взрывах появились после полуночи среды, 27 сентября. Очевидцы пишут о столбе пламени в районе аэродрома Чкаловского и станции Соколовская в Подмосковье.
Официальных комментариев от российских властей пока нет.
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