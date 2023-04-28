В Киеве и области сработало ПВО
Утром пятницы, 28 апреля, российский агрессор обстрелял Киев и область
Об этом сообщает Киевская МВА.
Около 04.40 жители Киева и пригорода слышали неоднократное количество взрывов.
"Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!" – пишет городская военная администрация.
О работе ПВО также сообщили в областной военной администрации.
Воздушная тревога в Киеве и области была объявлена в 04:02.
Новость будет дополняться...
- В ночь с 27 на 28 апреля жители Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областей тоже слышали взрывы.
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