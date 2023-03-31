Взрывы на железнодорожных путях в Джанкое ограничили количество "калибров" в Черном море, - Гуменюк
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк констатировала, что некоторые запасы "калибров" у россиян в Черном море все же есть
Об этом она сообщила в ходе телемарафона.
Спикер отметила, что это связано прежде всего со взрывами на железнодорожных путях в Джанкое, которыми РФ опрокидывала в Крым эти ракеты. По словам Гуменюк, ремонтные работы продолжаются до сих пор.
"Железнодорожное сообщение, которое позволяло бы им опрокидывать тяжелую технику, еще не восстановлено", - сказала Гуменюк.
Она, в частности, добавила, что пока у российских ракетоносителей в Черном море ограничен запас ракет.
"Да, мы это констатируем даже исходя из того, что когда утих шторм, количество корабельного состава увеличилось. Сейчас в Черном море находится 10 единиц, но ракетоноситель один - тот же подводный. То есть, некоторые запасы "калибров" все же есть".
Известно также, что речь идет о четырех ракетах типа "калибр", готовых к применению.
"После утихания погоды ракетоносители могут вернуться, но будут ли они снаряжены – мы за этим будем тщательно следить", – отметила она.
Кроме этого, Гуменюк также отметила, что россияне пытались опрокидывать ракеты в Крым транспортной авиацией, но насколько это произошло и достались ли они самих бухт - пока информации нет.
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила , что 28 марта в Черном море было 7 кораблей, среди них один носитель крылатых ракет "Калибр".
- В Черном море по состоянию на 29 марта на боевом дежурстве находились четыре вражеских корабля, среди них один носитель "калибров", общий залп – 4 ракеты.
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