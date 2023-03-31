Об этом она сообщила в ходе телемарафона.

Спикер отметила, что это связано прежде всего со взрывами на железнодорожных путях в Джанкое, которыми РФ опрокидывала в Крым эти ракеты. По словам Гуменюк, ремонтные работы продолжаются до сих пор.

"Железнодорожное сообщение, которое позволяло бы им опрокидывать тяжелую технику, еще не восстановлено", - сказала Гуменюк.

Она, в частности, добавила, что пока у российских ракетоносителей в Черном море ограничен запас ракет.

"Да, мы это констатируем даже исходя из того, что когда утих шторм, количество корабельного состава увеличилось. Сейчас в Черном море находится 10 единиц, но ракетоноситель один - тот же подводный. То есть, некоторые запасы "калибров" все же есть".

Известно также, что речь идет о четырех ракетах типа "калибр", готовых к применению.

"После утихания погоды ракетоносители могут вернуться, но будут ли они снаряжены – мы за этим будем тщательно следить", – отметила она.

Кроме этого, Гуменюк также отметила, что россияне пытались опрокидывать ракеты в Крым транспортной авиацией, но насколько это произошло и достались ли они самих бухт - пока информации нет.