Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Ранее минобороны России в ответ на сообщение Запада, что РФ фактически исчерпала свои запасы высокоточных систем вооружений на фоне массированного удара по Украине, заявило, что у россиян никогда не закончатся ракеты "Калибр".

Такое заявление было опубликовано 29 декабря в 09.28 в Telegram-канале министерства обороны РФ. Именно в это время на Украину летели десятки ракет.

По оценкам ISW, российская кампания, направленная на то, чтобы сломать украинскую волю к борьбе с помощью массированных ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры, терпит неудачу.

Эксперты отметили, что взрывы на авиабазе в Энгельсе 29 декабря стали уже вторым инцидентом в течение трех последних дней.

А в министерстве обороны Великобритании заявили, что становится "все более очевидным, как Россия не способна противостоять воздушным угрозам глубоко внутри (своей территории, – ред.)".

Министерство обороны Соединенного Королевства оценило, что российские ПВО, вероятно, пытаются удовлетворить высокий спрос на противовоздушную оборону для полевых штабов вблизи линии фронта в Украине.

"Повторные удары по авиабазе Энгельс, скорее всего, усилят критику милблогеров о том, что Россия не может оградить собственную территорию от украинских ударов", – говорят аналитики.

В отчете также утверждают, что некоторые милблогеры уже начали подвергать сомнению правдивость докладов минобороны РФ. Более того, они прибегают к высмеиваниям действий власти.

"Шутят, что незамеченный пилот, приземлившийся на Красной площади (ссылаясь на полет Матиаса Руста из Хельсинки в Москву в 1987 году), несомненно, будет вызывать ответ дольше одного предложения российского правительства", - добавили в Институте изучения войны.

Как известно, на аэродроме российского города Энгельс Саратовской области в ночь на 26 декабря прогремели взрывы. Оккупанты сообщили о трех погибших российских военнослужащих. После этого россияне передислоцировали часть авиации с аэродрома "Энгельс", однако аэродром все еще оставался рабочим.

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