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Взрывы на военном складе под оккупированным Джанкоем: боеприпасы перестали детонировать

17 августа, 2022 среда
11:42
война с Россией

Во временно оккупированном Крыму, близ Джанкоя, перестали разрываться военные боеприпасы армии РФ, которые начали детонировать накануне, 16 августа

Об этом сообщила глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко, передает ТАСС.

"Разрывы боеприпасов на складе военного назначения под Джанкоем на севере Крыма прекратились", – говорится в сообщении.

Утром 16 августа в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма были слышны взрывы и виден черный дым. В минобороны России подтвердили подрыв на складе с боеприпасами. Впоследствии появились первые фото боеприпасов возле Джанкоя в Крыму.

  • 9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке, на полуострове начали эвакуацию жителей в Сакском районе. Местные сообщали о большом количестве автомобилей скорой помощи, которые едут в Новофедоровку из Евпатории. Очевидцы слышали серию взрывов, подобных детонации боеприпасов.
  • В Институте исследования войны заявили , что в кремле не обвиняют Украину в ударах по аэродрому в Новофедоровке в Крыму, ведь это свидетельствовало бы о неэффективности российских систем ПВО. Источник в украинском правительстве подтвердил , что за атакой на российский аэродром в Новофедоровке, в оккупированном Крыму, стоит Украина. В Минобороны прокомментировали пожар на аэродроме в Крыму: "Напоминаем о запрещении курения в неустановленных местах".
  • The Wall Street Journal 9 августа написала , что взрывы в Крыму приближают войну к дому россиян. The New York Times со ссылкой на собственные источники предположило , что для атаки на Крым могли использовать оружие украинского производства.
  • Спутниковые снимки сервиса Planet Labs за 10 августа зафиксировали результаты взрывов на военном полигоне "Саки" в Крыму. Forbes исследовал , что стоимость уничтоженной 9 августа российской авиатехники, размещенной на аэродроме в Крыму, составляет $650 млн – $850 млн.

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Крым
оккупированные территории
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