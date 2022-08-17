Об этом сообщила глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко, передает ТАСС.

"Разрывы боеприпасов на складе военного назначения под Джанкоем на севере Крыма прекратились", – говорится в сообщении.

Утром 16 августа в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма были слышны взрывы и виден черный дым. В минобороны России подтвердили подрыв на складе с боеприпасами. Впоследствии появились первые фото боеприпасов возле Джанкоя в Крыму.

9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке, на полуострове начали эвакуацию жителей в Сакском районе. Местные сообщали о большом количестве автомобилей скорой помощи, которые едут в Новофедоровку из Евпатории. Очевидцы слышали серию взрывов, подобных детонации боеприпасов.

В Институте исследования войны заявили , что в кремле не обвиняют Украину в ударах по аэродрому в Новофедоровке в Крыму, ведь это свидетельствовало бы о неэффективности российских систем ПВО. Источник в украинском правительстве подтвердил , что за атакой на российский аэродром в Новофедоровке, в оккупированном Крыму, стоит Украина. В Минобороны прокомментировали пожар на аэродроме в Крыму: "Напоминаем о запрещении курения в неустановленных местах".

The Wall Street Journal 9 августа написала , что взрывы в Крыму приближают войну к дому россиян. The New York Times со ссылкой на собственные источники предположило , что для атаки на Крым могли использовать оружие украинского производства.

Спутниковые снимки сервиса Planet Labs за 10 августа зафиксировали результаты взрывов на военном полигоне "Саки" в Крыму. Forbes исследовал , что стоимость уничтоженной 9 августа российской авиатехники, размещенной на аэродроме в Крыму, составляет $650 млн – $850 млн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb